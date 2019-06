El Alcalde, "harto" de Wenceslao López, le exige "respeto"

Alfredo Canteli estalló ayer contra su antecesor en el cargo, después de que el socialista Wenceslao López afirmara la víspera, en una alusión a la trayectoria profesional del actual alcalde, que "igual en Banesto se podía hacer algo al margen de la ley, pero aquí, en lo público, no". Tras exigir "rotundamente respeto" a López, Canteli se declaró "harto" de su "acoso permanente" y le recordó que si ha sido elegido regidor fue por su victoria en las elecciones, algo que, subrayó, el ahora líder de la oposición no logró en las tres ocasiones en las que se presentó. "No admito que siga diciendo tonterías o tomaremos medidas", subrayó Canteli en relación al exalcalde, al que reclama "humildad" tras verle "excesivamente nervioso".