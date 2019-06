Canteli aclara sus palabras sobre la muerte de David Carragal: "Nunca estuvo en mi ánimo exculpar a los presuntos culpables"

El Alcalde de Oviedo, Alfredo Canteli, quiso acalarar sus palabras sobre el suceso ocurrido en La Florida y que terminó con la vida de David Carragal. En los últimos días, Canteli, había dicho que todo se debía a un accidente. El regidor ovetense ha matizado sus palabras en un texto que aquí se puede leer de manera íntegra.

"La trágica muerte de David Carragal no tiene justificación. Nunca estuvo en mi ánimo exculpar ni minimizar la responsabilidad de los presuntos culpables.

Quiero manifestar mi perplejidad por el uso que algunos están tratando de hacer de mis declaraciones de ayer. Mi intención era destacar que se ha tratado de un hecho accidental, no por responder a un accidente, que evidentemente no lo fue, sino por su carácter excepcional en nuestra ciudad, una de las más seguras de España. Nunca he pretendido minimizar la gravedad de lo sucedido, ni mucho menos, exculpar a los responsables.

Conozco bien a la familia de David y sé por los difíciles momentos que están pasando ya que, desde el momento que tuve conocimiento de lo sucedido, me he mantenido en contacto con ellos.

Ahora tenemos que dejar que continúe la investigación y que los culpables cumplan y paguen por lo que han hecho.

Pido humildemente disculpas a todas las personas que hayan podido sentirse ofendidas por mis palabras que, insisto, en ningún caso han tratado de minimizar la gravedad de los hechos".