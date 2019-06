Juan del Val: "Respeto mucho al que siente miedo, pero detesto a los cobardes"

"Respeto mucho al que siente miedo, pero detesto a los cobardes; si no has sentido temor, no puedes escribir". Lo dijo ayer en el Club Prensa Asturiana de LA NUEVA ESPAÑA el escritor, productor y guionista Juan del Val, autor de "Candela", su novela más reciente, que ha merecido el premio "Primavera" 2019 que otorga el sello Espasa.

Del Val, que está casado con la presentadora Nuria Roca, habló del libro en una conversación guiada por la escritora y profesora Ana García de Loza. "Candela es una mujer que evoluciona muchísimo sin moverse del sitio". Así definió Juan del Val a su protagonista, una mujer que pasa por diferentes fases en su vida hasta que descubre que la felicidad puede ser algo muy cercano que no hace falta buscar en grandes hazañas.

"Candela" es la segunda novela en solitario del escritor madrileño, que de niño visitó con frecuencia Oviedo, donde vivían sus tíos y primos. Con Nuria Roca escribió "Para Ana de tu muerto" y "Lo inevitable del amor".

A las preguntas de Ana García de Loza, Del Val reveló que de momento no se plantea la experiencia de volver a escribir a cuatro manos. "A Nuria tampoco la veo muy por la labor". En cambio, reconoció que ella es la primera destinataria de todo lo que escribe. "Me fío mucho de su criterio, siempre acierta", indicó. El optimismo late en la historia de Candela, a pesar de que la protagonista atraviesa situaciones muy duras en su vida.

"A su edad, Candela es una persona predispuesta a la felicidad y al final lo consigue", aseguró el escritor. Ana García de Loza comparó al personaje con las mujeres que retrata Galdós, fuertes y con arrestos para enfrentarse a las dificultades de la vida. "Yo soy una persona que se ha hecho a sí misma, lo digo así porque es verdad, aunque odie esa frase; tengo un trabajo que me gusta, una familia y tres hijos que han salido muy guapos, como la madre, no puedo quejarme", señaló el escritor, actualmente guionista del programa "El Hormiguero".

"Los polifacéticos lo somos porque no hacemos nada del todo bien. Lo que de verdad me diferencia es escribir; muchas veces pienso que me comunico con las personas para escribir después esas historias", comentó Del Val.

"Yo soy un desastre, en mi vida no he sido ejemplar en casi nada. Ni siquiera tomo notas para mis libros", recalcó el escritor, que también aludió a su adolescencia difícil. "En mi barrio nadie quería ser escritor, lo normal era querer ser futbolista, bombero o policía. En cambio, yo desde niño he tenido necesidad de contar cosas. Me encanta escuchar a los demás", aseguró.

"Me gustan las personas que son verdad, con todo lo que eso conlleva de honestidad y de sentido del honor; también me gusta mucho la inteligencia, aunque algunas veces es un arma peligrosa", explicó. Juan del Val no pasó por alto la admiración que siente por las mujeres. "Me provocan fascinación desde siempre".