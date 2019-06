La organización de las fiestas dejará de depender de Cultura

La decisión está tomada. La organización de las fiestas de la ciudad ya no va a depender del área de Cultura, como sucede desde que la Sociedad Ovetense de Festejos (SOF) dejó de hacerse cargo de estas labores a finales del pasado mandato municipal. Según fuentes del gobierno, se están analizando diversas fórmulas que no contravengan la legalidad vigente. Además, PP y Ciudadanos han pactado otros cambios en el modelo festivo de San Mateo. Su intención es mantener los chiringuitos en la calle, pero siempre que no dependan de una u otra forma de organizaciones políticas. También está previsto recuperar el escenario de la Ería para la organización de grandes recitales, al menos mientras no esté lista otra alternativa.