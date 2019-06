Herrero Montoto: "Gerardo Lombardero tuvo muchos amigos y pocos enemigos"

"Gerardo Lombardero fue un gran amigo de muchos amigos y enemigo de pocos enemigos". Así definió ayer Manuel Herrero Montoto, médico y escritor, al autor fallecido el 20 de enero de este año tras agravarse su estado de salud.

Herrero Montoto y el escritor y poeta Lauren García protagonizaron la presentación de "El alma viajera", el libro editado por Más Madera que reúne poemas inéditos de Lombardero, un testamento poético y vital del escritor, autor de, entre otras obras, "La palabra es vuestra y mía", "Una mano sola" y "El sabor amargo de los rododendros". También fue buen cultivador de la novela histórica. Entre el público no faltó ayer María José Ferrero, viuda de Lombardero, que no pudo evitar emocionarse con las palabras de los presentadores. "Gerardo era humanidad desbordante; urgencia e insurgencia. Le encantaba que prevaleciera lo auténtico", aseguró Lauren García, haciendo gala del lenguaje poético que domina a la perfección. García, que comenzó su alocución citando el poema "Cultivo una rosa blanca", de José Martí, uno de los favoritos de Lombardero, explicó que el poeta "ante la nada se sienta a escribir con las bocanadas del corazón". Manuel Herrero Montoto lamentó no haber conocido antes a Lombardero, "una persona extraordinaria que se nos ha ido muy pronto".

Lombardero estudió Geografía e Historia y completó sus estudios en la Commonwealth Open University. Colaboró durante años con varios medios de comunicación de la región, entre ellos LA NUEVA ESPAÑA. También escribió las novelas "Aquellos años serenos", "El patio de los sueños", "El Marquesito", "Juan Díaz Porlier", "Bobes, el estribo del diablo", "La vida secreta de León Kramer", "Días de Italia" y "La víbora durmiente", entre otras obras.