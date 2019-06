Más de ochenta actores de Taller 3 estrenan en el Filarmónica "De miedos"

La Escuela Municipal de Artes Plásticas y Escénicas del Ayuntamiento, Taller 3, presenta hoy en el Filarmónica el espectáculo "De miedos", a partir de las ocho de la tarde. Un total de 88 personas -actores y bailarines, con edades comprendidas entre los 8 y los 35 años- participan en este montaje contemporáneo que utiliza el miedo como hilo conductor de siete historias.

"De miedos" es una obra de Carlos Briansó con coreografía, dirección y producción a cargo de Isabel Cabrero, Merce Martínez, Valentín Loredo y Yolanda Junquera. Una de las escenas presentadas sobre el escenario mostrará al público un casting en el que los candidatos aspiran a lograr un papel en el teatro. "Todos lo tuvimos: el miedo a sentirnos ausentes, el ridículo de no ser queridos, el ser pequeñitas y no importar a nadie, sentirse una mierda, vaya. La compañía intenta ensayar pero no sale de seguido, como todo. Entre una cosa y otra", reza el programa de la obra.

Taller 3 imparte a lo largo del año actividades didácticas programadas y sistematizadas en dos áreas: artes plásticas (pintura, diseño y serigrafía, encuadernación, cerámica y escultura) y artes escénicas (expresión dinámica, danza, teatro y títeres). La escuela cuenta con dos sedes; en la calle Pedro Masaveu y en el teatro de Pumarín, además de impartir clases en los colegios de Oviedo que lo soliciten a la Concejalía de Educación. Se trata de una formación artística basada en el desarrollo de la capacidad creadora y en el desarrollo de habilidades y destrezas técnicas que garantiza la preparación elemental para los diversos profesionales de las artes y facilita el acceso de los futuros alumnos a las distintas carreras artísticas.