El Marsillach más terapéutico

José Luis Capel, de 59 años, se aficionó al teatro después de jubilarse de la mina. Era vigilante. "Lo de meterme en esto de la actuación fue una emboscada. Un amigo que hacía obras amateur me pidió si le podía sustituir en una función que se llamaba 'Toy fartu'. Hacía de cura. Todavía no sé por qué le dije que sí, pero hoy estoy metido en un grupo de teatro y participo en una obra de ldolfo Marsillach. La verdad es que me lo paso muy bien. Es terapéutico". Capel es uno de los diez actores aficionados procedentes del centro social de personas mayores de La Felguera que participaron ayer en la Escuela de Minas en la lectura dramatizada de "Entre versos y Marsillach".

Al igual que él, sus compañeros destacaron el papel terapéutico de la actuación y "la fuerza del teatro para vencer miedo y vergüenza". El grupo compartió escena con la hija menor de Marsillach, Blanca, y con la también actriz Begoña Mencía. El espectáculo se encuadra en un proyecto de colaboración de la Compañía de Teatro Blanca Marsillach y la Fundación Bancaria La Caixa, con el doble objetivo de rendir homenaje a Marsillach padre y de fomentar la participación social de los mayores.

La puesta en escena fue a las seis de la tarde, pero el grupo al completo ensayó por la mañana en la Escuela de Minas junto a Blanca Marsillach, Mencía y Alejandro Rodríguez, de la compañía Marsillach. "Este proyecto es fundamental para lograr la unión de los mayores con el teatro. Haber podido acercar esta iniciativa a varias ciudades en una gira demuestra los beneficios que tiene la actuación para este colectivo", explicó la hija del dramaturgo.

La gira de "Entre versos y Marsillach" empezó hace tres años y desde entonces ha recalado en una treintena de ciudades, entre las que está Oviedo. El espectáculo está compuesto por poesías y textos de autores del Siglo de Oro que ya fueron seleccionados en su día por Adolfo Marsillach para "Una noche con los clásicos", obra que él mismo interpretó junto a Amparo Rivelles y María Jesús Valdés. Era ideal para representarla en el Festival Internacional de Teatro Clásico de Almagro (Ciudad Real), en el Corral de Comedias. Ahora, como entonces, el público de la Escuela de Minas disfrutó de la interpretación de textos de Garcilaso de la Vega, Gutierre de Cetina, o Fray Luis de León.