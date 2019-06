Oviedo golea por Javi

Todos con Javi. Es lo que sucederá hoy en el Corredoria Arena. Seis equipos de fútbol benjamín participarán, a partir de las diez de la mañana, en un torneo que busca recaudar fondos para ayudar en la investigación del síndrome de Phelan-McDermid, la enfermedad del pequeño de tres años Javier Suárez, vecino de La Corredoria.

Javi, según explica su madre, Yolanda Carballeira, ha estado enfermo desde que nació. "Tenía una malformación digestiva y tuvo que ser operado siete veces, tres en Asturias y cuatro en Madrid". No tenían muy claro lo que le pasaba al pequeño. "A los dos años de edad logramos que le hiciesen un estudio genético en el que se le diagnosticó el síndrome de Phelan-McDermid". Hasta entonces, "le habían tratado como un niño con un trastorno de espectro autista y ese tratamiento no le había hecho mejorar en nada". Los padres reconocen que no tenían "ni idea" de qué era aquello que les decían que tenía su hijo, pero poco a poco lo fueron descubriendo y se pusieron en contacto con una asociación que agrupa a los familiares de 160 niños de toda España -solo una de Asturias- con la misma enfermedad. A partir de ahí, "y asustadísimos", empezaron a saber que se trataba de la pérdida de una parte del cromosoma XXII, "que afecta al lenguaje y la comunicación". Los padres vieron cómo aquella niña asturiana, Raquel, de Cuero (Candamo), que tenía la misma enfermedad que Javi "hablaba, corría y montaba en bici". A ellos les parecía imposible que su pequeño, "que no hablaba ni se podía sentar", pudiese hacer aquello, pero ahora, con el tratamiento adecuado y la labor del colegio de Latores, Javi ya corre y poco a poco va aprendiendo a comunicarse. Hoy verá lo que ha organizado su familia, con muchísimo esfuerzo por parte de su hermano mayor, Marcos.