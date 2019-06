El PSOE no acudirá a las fresas del Corpus: "Vuelve el fartódromo"

Los concejales del PSOE no acudirán este domingo a la degustación de las fresas del Corpus -tradición recuperada por el nuevo alcalde, Alfredo Canteli (PP)- en desacuerdo con el formato elegido, que, para los socialistas, "recuerda al de Gabino de Lorenzo y, además, aumentado". En un comunicado distribuido ayer, el principal grupo de la oposición afirma que lo que se recupera es el "fartódromo de Trascorrales con una comida, para después tomar las fresas, como hacía De Lorenzo". A todo ello, añade el PSOE, se suma el "agravante importante" de incorporar al encuentro la figura del "acompañante" de los miembros de la Corporación. Se trata, a su juicio, de "una degeneración más que desvirtúa de nuevo el tradicional evento, algo que no estamos dispuestos a compartir".

"Los y las socialistas consideramos que las buenas relaciones con la Iglesia como institución no tienen que generar un indeseable uso de los fondos públicos, incrementando los gastos y, además, provocando mayor confusión en la separación de los poderes civiles y eclesiásticos", afirma el comunicado socialista. A partir de ahí, la formación "lamenta comunicar su ausencia de este evento organizado por el actual equipo de gobierno" y "reitera su disposición a seguir manteniendo unas relaciones normalizadas y fluidas con la Iglesia católica, como se han mantenido hasta este momento".

Ruptura

Sobre la ruptura de la tradición de las fresas durante el gobierno del tripartito, el PSOE explica que dentro del marco de las relaciones existentes entre el Ayuntamiento de Oviedo, el Cabildo y el Arzobispado, durante el anterior mandato, con Wenceslao López como alcalde, "se continuaron realizando los tradicionales encuentros entre la Iglesia católica y la Corporación municipal, consistentes en la degustación del caldo a invitación del Cabildo el día de Ramos y la invitación del Ayuntamiento a tomar las conocidas como fresas del Corpus".

Sin embargo, continúan los socialistas, "en la Semana Santa de 2017, el Cabildo no cursó invitación a la Corporación por dificultades de espacio, según se informó públicamente". Pese a ello, indica el PSOE, "al llegar el Corpus, el Alcalde invitó a tomar las fresas en el Ayuntamiento, a lo cual se respondió de manera negativa. Desde entonces, ante las dos negativas y puesto que no se volvieron tampoco a producir nuevas invitaciones por parte del Cabildo, se consideró que no procedía insistir en la invitación por parte del Ayuntamiento".