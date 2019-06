Campeonas y medallistas animan a las mujeres a conquistar los deportes "ignorando prejuicios"

Por la izquierda, Toña Is, Eva Calvo, Concepción Méndez, Noelia Florín, Isela Miranda y Laura Fuertes.

Por la izquierda, Toña Is, Eva Calvo, Concepción Méndez, Noelia Florín, Isela Miranda y Laura Fuertes.

"El comentario estrella que suele hacer la gente al enterarse de lo que hago es '¡Anda!, no tienes pinta de eso'. Yo me pregunto qué pintas tendría que tener una chica boxeadora". La gijonesa Laura Fuertes tiene 20 años, acaba de terminar el grado superior de Técnico en Actividades Físico Deportivas y se prepara para lograr su clasificación para los Juegos Olímpicos de Tokyo 2020. En su palmarés está el ser Campeona de España en categoría minimosca. Fuertes participó ayer en el Palacio de Calatrava en un foro sobre deporte femenino que forma parte del "Tour Universo Mujer", programa impulsado por Iberdrola, el Consejo Superior de Deportes y el Ayuntamiento. La púgil compartió su experiencia personal con otras tres deportistas asturianas: la seleccionadora nacional de fútbol femenino sub16 y sub17, Toña Is; Eva Calvo, medalla de plata de taekwondo en las Olimpiadas de Río 2016, e Isela Miranda, árbitra internacional de bádminton. Las cuatro animaron a las mujeres a conquistar los deportes históricamente masculinos, "ignorando prejuicios y sin tener en cuenta lo que piensen los demás".

Las cuatro celebraron que el papel de la mujer en el deporte está siendo cada vez más reconocido y pusieron como ejemplo las últimas retransmisiones televisivas de partidos de fútbol. "Antes era impensable que pusieran en la tele fútbol femenino. Es una pena porque desgraciadamente yo no tengo grabado ningún partido de los que disputé en mi juventud", comentó la seleccionadora y exfutbolista Is, que a sus 53 años disfruta de una excedencia como Policía Local de Oviedo para estar a pleno rendimiento en la Federación Española de Fútbol. "El año pasado estuve 240 días fuera de casa. Es una profesión que requiere mucho sacrificio", reflexionó en el foro la que fuera treinta y cuatro veces jugadora internacional absoluta.

Las campeonas más jóvenes combinan el deporte con los estudios u otras actividades. Eva Calvo estudia Ingeniería Informática a distancia en la Universidad Católica San Antonio de Murcia (UCAM) para poder adecuar los entrenamiento s y competiciones con las clases. Isela Miranda, diseñadora gráfica, compagina el arbitraje de bádminton con las clases que imparte como monitora de ese deporte.