Elena Rato, arte para el vermú

Tomar el vermú con artistas es lo que tiene, que acaban hablando de lo suyo, de su último trabajo. Es lo que debió pensar la artista noreñense Elena Rato, que, ya puestos, lo mejor era llevarse el vermú a la galería, ser sincera y que si había que hablar de arte mientras se tomaba algo fuese directamente viendo su obra. Lo hizo ayer con la colección "Estudio sobre colapso y calma", que expone en la galería Arancha Osoro (Ventura Rodríguez, 6). La artista hizo un recorrido, vaso en mano, por las instalaciones, que componen una muestra que va más allá de lo puramente pictórico.

También vaso en mano conocieron los visitantes el impulso primigenio que lleva a la artista a crear una obra, como aquel día que Elena Rato salía de un encuentro artístico en Plasencia y se encontró un escaparate medio tapado con papeles. Pensó: "Qué maravilla, quién habrá hecho esta instalación". Y aquella visión, aquella estética que impresionó a la artista, se convirtió en obra. Un lienzo en crudo, sin tratar y sin blanquear, se cubre de negro como imitando aquel escaparate, como queriéndole sacar esa estética que en realidad no quería mostrar pero que estaba allí. El cuadro es parte de la composición "(Exterior, noche)" que va más allá del lienzo, porque se expande por la pared de la galería. Esa obra tiene un hijo pequeño, una versión en formato reducido que contradice las leyes de la exposición. "Esto son pinturas expandidas y no me cuadraba ponerle marco porque era ponerle límites a la expansión", pensó la artista, pero lo hizo y comprobó que la expansión también tiene sus límites.