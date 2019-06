"Hay que saber perder", replica Cuesta a las críticas del exalcalde

Nacho Cuesta, vicealcalde y portavoz de Ciudadanos (PP), reprochó ayer al exalcalde socialista Wenceslao López su "falta de respeto hacia los ciudadanos" por haber asegurado que la formación naranja "se vendió al PP por un plato de lentejas", cuando, según destaca Cuesta, Cs se hizo en la negociación con Urbanismo, Infraestructuras, Educación y Cultura. "El portavoz socialista ha hecho gala de una absoluta falta de respeto por los ovetenses al descalificar cuatro áreas de tanta importancia para un municipio como son ésas, que hasta ahora se sustentaban en cuatro concejalías y que Ciudadanos ha decidido aglutinar en dos", subraya el dirigente naranja.

Cuesta afirmó que, en todo caso, "no nos extrañan esas impresentables descalificaciones, tratándose de uno de los culpables de haber dejado la ciudad como se dejó: abandonada y paralizada por haber sido incapaz de ejercer la autoridad que le correspondía y haber estado desde el día uno sometido al yugo de Podemos".

"No vamos a tolerar ningún mercadeo con sillones y prebendas en instituciones ajenas al municipio, este partido no funciona así", subrayó el portavoz de Cs. "Nos hemos fijado el objetivo de sacar adelante esta ciudad con un gobierno de consenso y sin zancadillas", afirmó Cuesta, para quien "hay que saber perder y tener altura de miras si realmente se quiere lo mejor para esta ciudad. El exalcalde no ha estado a la altura del cargo que ha ostentado ni en el Pleno de Constitución ni en sus declaraciones posteriores".