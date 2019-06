La procesión va por dentro

Las niñas y los niños no pudieron lucir ayer sus vestidos de primera comunión por las calles de Oviedo. La procesión del Corpus no se pudo realizar en su formato habitual y el recorrido se limitó al interior de la Catedral. La lluvia estropeó los planes previstos. El programa del día del Corpus incluye, después de la misa mayor, una procesión entre la Catedral y la iglesia de San Isidoro, en la plaza del Ayuntamiento. No pudo ser. Todo estaba listo, tanto en la Catedral como en San Isidoro. En la plaza del Ayuntamiento se había colocado una alfombra floral que la lluvia estropeó, pese a estar tapada con un plástico. En el exterior de San Isidoro se había colocado el altar en el que debía acabar la procesión.

El deán de la Catedral, Benito Gallego, anunció al finalizar la misa que la procesión se haría en el interior del templo, recorriendo la nave central y las dos naves laterales, "Procesionar por las naves de la Catedral es hacerlo por las calles de Oviedo", explicó Benito Gallego, que lamentó que el "cuerpo de Cristo" no pudiese salir del templo "a bendecir las calles, las casas y los lugares en los que conviven todos los ovetenses". Lo peor fue para los pequeños, ilusionados de nuevo con el traje de primera comunión.

Tras la larga misa solemne para celebrar el Corpus, el "cuerpo de Cristo" recorrió bajo palio en manos del deán los pasillos de la Catedral. Desfilaron detrás los miembros de la Corporación municipal, que acudieron a la misa encabezados por el alcalde, Alfredo Canteli, y el teniente de alcalde, Nacho Cuesta. Allí estuvieron todos los concejales del PP y de Ciudadanos, así como los dos ediles de Vox. Tras ellos iban los estandartes de las cofradías de Semana Santa y de la Adoración Nocturna. Decenas de niños y niñas con claveles blancos en la mano cerraron la comitiva, a la que se sumaron muchos de los asistentes a la celebración religiosa.

Es tradición que en la procesión participe el arzobispo de Oviedo. Ayer, el día en que Alfredo Canteli daba un impulso a las relaciones entre Ayuntamiento e Iglesia, Jesús Sanz Montes no pudo acudir a la misa del Corpus de Oviedo. El prelado se había comprometido con anterioridad a asistir a la procesión unificada del Corpus de Avilés, en la que participaron las siete parroquias del centro de la villa del Adelantado. Muchos echaron de menos al Arzobispo en los actos de Oviedo.