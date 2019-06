Asturias, con la ley Trans en el aire, ya tiene la vista puesta en la legislación estatal

La ley de garantía del derecho a la libre expresión de la identidad sexual y/o género de Asturias, la ley Trans, consensuada por PSOE, Podemos, IU y Ciudadanos la pasada legislatura, está en el aire. Aprobada en Consejo de Gobierno, no llegó a tiempo de ser sometida al Pleno de la Junta General del Principado. La Asociación Asturiana de Lesbianas, Gais, Transexuales y Bisexuales, Xega, que participó en la redacción del anteproyecto, confía en que los partidos políticos que la apoyaron cumplan su compromiso de seguir apoyándola y ahorrarse el tiempo que supondría reiniciar el procedimiento. "El color del Gobierno no va a cambiar, hay un acuerdo para no empezar de cero", afirma Mané Fernández, vicepresidente de la Federación Estatal LGTBI y activista de Xega.

Fernández lamenta que Asturias, que fue la segunda comunidad española en abrir una Unidad de Tratamiento de Identidad de Género, se haya quedado rezagada legislativamente y sea una de las seis autonomías que aún no tienen una ley que proteja al colectivo LGTBI. Espera que se resuelva en breve y comenta que ahora hay que poner la atención en una legislación estatal, "que apoyaría y reforzaría las leyes autonómicas" y que "plantaría las raíces para que nadie intentara derogarlas" -Mané Fernández se refiere a los recientes amagos de la ultraderecha en la que milita Vox-.

Oviedo celebra hoy el Día del Orgullo LGTBI con una manifestación convocada por la Plataforma Transmaricabollo, con salida a las 19.00 horas de la Estación del Norte. En Gijón, será mañana. A las 17.00 horas saldrá del paseo de Begoña, organizada por Xega y respaldada por el Ayuntamiento de Gijón, que hoy inaugura los actos del Orgullín del Norte en Deva. Este año se conmemora el 50.º aniversario de las revueltas de Stonewall, que dieron origen a las marchas del Orgullo.