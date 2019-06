Patricia Núñez y Alberto Barredo sustituyen a los cargos de Cs destituidos

Una semana después del cese de dos cargos directivos de Ciudadanos en Oviedo, Luis del Moral y Manuel Corte, por su negativa a participar en la campaña electoral y sus críticas a la formación de la listas electorales, la agrupación de la formación naranja en Oviedo eligió esta semana a Patricia Núñez y a Alberto Barredo para ocupar sus vacantes.

Núñez pasará así a ser la nueva responsable de las relaciones institucionales del partido y Alberto Barredo el nuevo secretario de la agrupación. Los dos formaban parte de la lista con la que Ciudadanos concurrió a los comicios. Su elección para cubrir las vacantes se produjo en una asamblea que fuentes oficiales del partido naranja describieron como "normal", "con sus momentos de contraste de opiniones". El resultado de la votación para elegir a los nuevos cargos, con 65 votos a favor frente a 14 en contra y 7 abstenciones, muestra también, según las mismas fuentes, el respaldo de este proceso dentro de la agrupación.

No obstante, testigos de la asamblea, que se celebró el miércoles por la tarde en el centro social de la Lila, contaron una versión algo más conflictiva. Los cargos cesados comparecieron a la asamblea, y junto a ellos varios militantes naranjas conformaron una suerte de sector crítico que pidió que se realizara un debate previo a las votaciones. En dicho sector estarían el exdiputado Nicanor García, el exconcejal Luis Zaragoza y los propios cargos cesados. A sus peticiones de que hubiera un debate previo, otros militantes de la formación esgrimieron los estatutos de Ciudadanos, en los que se aclara que los debates no proceden antes de debatirse el orden del día, para no alterar, en este caso, el resultado de la votación. Esta discrepancia habría provocado incluso algún enfrentamiento un poco tenso entre varios militantes.

El problema quedó atrás con la votación y el respaldo mayoritario que la agrupación ha dado a la nueva composición de la estructura directiva de Ciudadanos en Oviedo.

Precisamente varios cargos de Ciudadanos Oviedo asisten hoy en Madrid al consejo general, máximo órgano entre congresos, del partido liderado por Albert Rivera.