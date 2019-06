Susana Pérez-Alonso: "Vamos hacia atrás en libertades; falta pensamiento propio"

"Vamos hacia atrás en libertades, estamos retrocediendo. Falta pensamiento propio y conciencia crítica; la gente saca una frase de Google y eso es lo más del nivel cultural". Susana Pérez-Alonso se expresó así ayer en el Club Prensa Asturiana de LA NUEVA ESPAÑA durante la presentación de la novela "Nada te espante", la segunda entrega de la apasionante vida de Catalina, que ya protagonizó la anterior "Nada te turbe".

Pérez-Alonso parafrasea a Santa Teresa, pero su libro tiene poco de misticismo. A lo largo de las páginas late la realidad española y asturiana, abordada sin paliativos y con una clara ironía. Así lo pusieron de relieve Ismael González Arias, escritor, productor musical y director de la Casa de Cultura Teodoro Cuesta de Mieres, y el escritor Miguel Rojo, que acompañaron a la autora en la mesa. La escritora reveló las dificultades que tuvo que atravesar para publicar el libro. "Yo he decidido protestar y denunciar lo que no me gusta, pero todo eso se paga. Pones en riesgo a tu familia y a tus amigos. Esto no es Sicilia, pero se le está aproximando", señaló.

"La democracia no es meter una papeleta cada cuatro años, debemos ejercerla a diario, y eso no se hace en la sociedad actual, donde es difícil salirse de las opiniones que están de moda y se consideran correctas", añadió. Pérez-Alonso, nacida en Mieres, reivindicó la autoridad, que no el autoritarismo, empezando por los centros educativos. "La estética y la ética tienen mucho que ver, es importante cuidar los detalles".

También tuvo un recuerdo para su padre, que llegó a hablar cuatro idiomas y a los siete años trabajaba en una fábrica de chocolate. "Me enseñó que lo más grande que se podía ser en esta vida era ser ciudadana, y nunca lo olvido".