Aplazado el juicio al violador del estilete por la ausencia de tres testigos clave

El juicio a Félix Vidal Anido por una supuesta violación a una joven de 25 años en diciembre de 2017 en la calle Martínez Vigil de Oviedo tendrá que esperar. La nueva vista ha quedado fijada para el 16 de septiembre. La Fiscalía pide once años y medio para el conocido como "violador del estilete", acusado ahora de agresión sexual y de robo con fuerza; el ministerio fiscal reclama cuatro años de cárcel para la que entonces era su novia por varios robos con intimidación a la misma víctima, una antigua compañera de piso de ambos. La ausencia de tres testigos cuya participación es considerada clave por parte de la defensa de Vidal, a cargo de la abogada Teresa Álvarez, llevó al aplazamiento de la vista.

La acusación particular accedió a la suspensión para evitar a la agredida, con una discapacidad reconocida del 65%, el mal trago de tener que acudir dos veces al Juzgado. De todos modos, su abogada, Ana María González, señaló que pedirán 16 años y medio para el presunto agresor, cinco más que la Fiscalía, y la misma pena de cuatro años solicitada por el ministerio público para la que entonces era pareja de Anido.

González explicó que la acusada "está tranquila pese a la situación adversa", pero que también está dispuesta a llegar hasta el final para que su supuesto agresor pague. "La víctima tiene claro lo ocurrido y quiere seguir adelante", indicó la letrada, que admitió la complejidad del proceso. "El caso tiene dificultades, como todos los de violencia sexual en el que el testimonio fundamental es el de la víctima", explicó.

Félix Vidal Anido llegó a las nueve y media de la mañana en furgón policial a los Juzgados, procedente de la cárcel de Mansilla de las Mulas, donde se encuentra en prisión provisional desde su detención, a comienzos de 2018. El depredador sexual había pasado previamente 32 años en la cárcel por más de medio centenar de violaciones hasta 2013; entre 2014 y 2015 pasó otro año en prisión por un intento de agresión sexual en Galicia.

La otra acusada llegó a los Juzgados acompañada de un varón y se mostró muy agresiva con los medios de comunicación a la salida de la vista fallida. "Si me sacáis y me ven mis hijos os voy a denunciar", dijo en tono amenazante. Minutos antes, su propio abogado daba por hecha su ausencia. "Llevo meses sin poder contactar con ella y supongo que no venga", confesó antes de la sorprendente aparición de la procesada, que en los últimos tiempos estaba residiendo en Aragón.

Dinero para drogas

Esta última está acusada de amenazar a la víctima para que sacara hasta 1.700 euros con la cartilla de su abuelo, ingresado en una residencia de ancianos de Laviana. Según indicó entonces la víctima a este diario, la acusada la intimidaba para conseguir dinero que se gastaba en drogas. "Consumía crack y caballo", señaló la chica, que por entonces tenía 25 años.