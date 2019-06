El concierto "entre amigos" se gana al público del Auditorio

"Abba", "Queen", "Coldplay" o "U2" se colaron ayer por sorpresa en la sala de cámara del Auditorio Príncipe Felipe para delirio de los numerosos asistentes a un concierto "entre amigos". El recital ofrecido ayer por los coros juveniles de la Fundación Princesa de Asturias y Griseras de Tudela se metió al público en el bolsillo con un repertorio de temas "populares" que incluso consiguieron animar a la gente a acompañar sus voces con palmas desde las butacas.

El encuentro entre ambas agrupaciones corales tuvo su punto álgido con la interpretación conjunta del tema "You Raise Me Up", que reunió sobre el escenario a alrededor de un centenar de voces jóvenes para poner el broche a más de hora y media de velada musical.

Por parte del coro joven de la Fundación Princesa de Asturias, quedó demostrado que son una masa coral muy consolidada, destacando especialmente sus voces graves. En el caso de los navarros, exhibieron como punto fuerte una gran empastación.

El concierto comenzó con una actuación a modo de fanfarria por parte de los jóvenes de la Fundación Princesa con la que reprodujeron con sus voces el sonido de varios instrumentos musicales y poco a poco se fue animando con canciones más conocidas, acompañadas de un buen trabajo coreográfico y variedad de elementos gestuales.

Los dos temas de "Queen", "The show must go on" y "Somebody to love", interpretados por los tudelanos, se llevaron los mayores aplausos.