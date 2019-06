La empresa de maquinaria Gómez Oviedo compra La Gruta "para diversificarse"

La empresa asturiana Gómez Oviedo, dedicada al alquiler de maquinaria y de vehículos, y a la rehabilitación de cubiertas, es la nueva propietaria de La Gruta tras ganar la subasta del complejo hostelero con la mejor oferta: 4.326.000 euros. LA NUEVA ESPAÑA conoció ayer la identidad del comprador al término de la puja "on line" organizada por la consultora BNP Paribas Real State, de 10.30 a 10.35 horas. En realidad, se trataba de un periodo de tiempo extra para enmendar un fallo informático ocurrido el día anterior que hizo que la fase final de la subasta (en la que sólo participaban los dos mejores postores) terminase cinco minutos antes del tiempo establecido en las bases. Curiosamente, ninguno de los aspirantes hizo una oferta, por lo que la adjudicación fue a parar automáticamente a la propuesta más alta hasta entonces. Gómez Oviedo superó por 6.000 euros al segundo postulante, el grupo empresarial bilbaíno Moreno y Segura.

Gloria Gómez Embil, gerente de Gómez Oviedo y familia de los fundadores de la empresa, aseguró ayer que su compañía ha adquirido La Gruta "para diversificarse", aunque no desveló el uso que le dará. La prudencia le llevó a matizar que la adjudicación todavía no es oficial porque depende del visto bueno del banco y del administrador concursal, y porque deberá formalizar la escritura en un plazo de diez días. Lo que sí aseguró es que se mantendrá el nombre de La Gruta. "La historia no se puede perder", comentó la gerente sin confirmar o desmentir si el alto de Buenavista va a seguir albergando un complejo hotelero y hostelero especializado en banquetes.

Según ha averiguado este periódico, el postor que ofreció la segunda oferta más alta por La Gruta (4.320.000 euros) estudia demandar a la consultora que organizó la subasta en internet al considerar que ha incumplido el contrato de confidencialidad que ambos habían suscrito.

El lote adjudicado en la subasta incluye todas las instalaciones del complejo hostelero y el 72% del aparcamiento. El hotel se compone de dos edificios con una superficie construida de 10.300 metros cuadrados. En el interior hay 105 habitaciones, restaurante, sidrería, salones para convenciones y eventos, y oficinas. Además del continente, en la subasta está incluido el contenido: instalaciones del restaurante, maquinaria, mobiliario o equipos informáticos. El adjudicatario también se quedará el contrato de cuatro operadoras de telefonía móvil que tienen las antenas en la azotea de las instalaciones.

La Gruta, en el alto de Buenavista, está asociada indisolublemente en la mente colectiva al mundo BBC (bodas, banquetes y comuniones). Los hermanos Cantón -Benito, Valentín y Ernesto, este último el único que sobrevive- la abrieron a mediados del siglo XX después de vender el "Bodegón La Fama". Lo que era una finca desolada se convirtió primero en un merendero, luego en un restaurante y después en un complejo hostelero que también incluía un hotel. Las instalaciones pronto fueron el escenario de centenares de eventos particulares, sociales y culturales que las afianzaron como uno de los lugares más señeros de Oviedo. Los hermanos Cantón vendieron La Gruta en el 2000 a los constructores Fermín Mora y Alfonso Ferreiro y nueve años más tarde, la familia Alonso -propietaria del restaurante La Venta del Jamón- se hizo con las instalaciones. El último dueño, Amado Alonso, estuvo una década al frente de La Gruta hasta que presentó en el Juzgado una liquidación voluntaria de la actividad.