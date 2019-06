Los sueldos y gastos del mandato municipal pasarán de 5,4 a 6,4 millones

El nuevo mandato municipal, los cuatro años de gobierno de coalición de PP y Ciudadanos que le esperan a la ciudad, costará, en total, un millón de euros más que lo que supuso el del tripartito para las arcas públicas. Los gastos y sueldos generados por los 27 concejales y por los cinco grupos políticos en el total de cuatros años pasarán de los 5,4 millones del periodo 2015-2019 a los 6,4 millones que se acumularán entre 2019 y 2023.

Ese es, en resumen y trazo grueso, el resultado de los repartos de dineros entre gobierno y oposición, que finalmente concederán media liberación más a Somos e incrementarán en 2.000 euros brutos anuales los sueldos de los concejales sin áreas de gobierno ni delegaciones. Según el último acuerdo alcanzado en la junta de portavoces, las retribuciones para un concejal de la oposición pasan, de los 44.000 euros del mandato anterior y previstos en la propuesta inicial de la nueva coalición PP-Cs, a 46.000 euros brutos al año.

La cifra del millón de euros más al cabo de los cuatro años -exactamente 966.512 euros- es el resultado de restar al incremento salarial de los concejales liberados (incluidas las cotizaciones) y la merca en el dinero que reciben los grupos municipales, que en este caso arrojan un ahorro de 99.000 euros al año (casi 400.000 euros para todo el mandato).

Pese a todo, la diferencia de lo que cuesta un mandato en Oviedo se incrementará previsiblemente más allá del millón de euros si se respeta la propuesta de asesores que está encima de la mesa. Aunque todavía no hay acuerdo al respecto y no se sabe qué se decidirá finalmente en el pleno de organización del próximo miércoles, el planteamiento de partida incrementa en cuatro asesores y medio el número del que dispondrán los distintos grupos y el gobierno respecto a la organización que se aprobó para el mandato anterior.

Así, mientras que el gobierno tripartito contaba con un total de tres asesores entre Alcaldía y equipo de gobierno, PP y Cs plantean tres asesores para el Alcalde y dos y medio para el equipo de Gobierno, es decir, un total de cinco asesores y medio.

Más asesores

El número de personal para los grupos políticos también se modificaría de prosperar la propuesta de la coalición gobernante. Por ahora suman un total de diez (4 para el PP, 2 para el PSOE, 2 para Ciudadanos, 1 para Somos y 1 para Vox) frente a los ocho asesores que sumaban entre 2015 y 2019. A esas cifras habría que sumar la figura del coordinador de cada grupo, por lo que el número total de asesores propuesto sería de 20,5 frente a los 16 que hubo en el anterior mandato.

De vuelta a los sueldos de los concejales y en el cálculo del incremento del gasto de los sueldos, es el capítulo dedicado a los concejales de Gobierno donde se produce un mayor aumento. En conjunto, sus salarios suman 236.032 euros más al año que los concejales de gobierno del tripartito. Por su parte, los sueldos y sus cotizaciones arrojarían una balanza de 104.596 euros más cada año. En total, con la modificación que produce el ahorro en las subvenciones a los grupos, queda un incremento del gasto anual de 241.628 euros.

Lo que no cambiará serán las dietas que cobrarán los concejales no liberados por su asistencia a plenos y comisiones. Así, las cantidades recibidas por cada Pleno serán de 400 euros para cada uno de los concejales y de 300 euros por edil para la asistencia a las comisiones. Lo que no cambia respecto al mandato anterior, es la situación del Alcalde. Alfredo Canteli, como hizo Wenceslao López cuando fue regidor y también ahora en la oposición, seguirá cobrando su pensión de jubilado.