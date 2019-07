"La multa al coordinador de IU era correcta", asegura el agente que la tramitó

El agente que multó al vehículo del coordinador de IU en Asturias, acogiéndose al derecho de rectificación, y en relación a su reciente declaración ante el juez por dicho asunto manifiesta:

"El boletín de denuncia impuesta al coordinador de IU era correcta y que carecía de autorización para aparcamiento. El dicente en su declaración judicial a la cual hacen ustedes mención en su periódico he de manifestar y así declaré que dicha sanción se impuso por este agente pues el vehículo del coordinador de IU carecía y carece de autorización alguna que le hubiese permitido estacionar en la Plaza de la Catedral a su vehículo, por lo que evidentemente la tramitación de la sanción impuesta debería haber llevado sus cauces procesales normales, si no llega a ser porque se anuló por petición y mandato directo del secretario personal del ahora exjefe de la policía Local de Oviedo señor López. La autorización para aparcamiento en zona peatonal la cual se hace mención no ha existido nunca de ahí que se solicitase la anulación del expediente sancionador ya que de lo contrario no se estaría llevando investigación judicial alguna por los presuntos delitos de los que el señor López está siendo investigado"