Vox pide eliminar la bandera arcoíris de los bancos de la Escandalera

Tres días después de la polémica por la ubicación de la bandera LGTBI en Oviedo, la cabeza de lista de Vox en el Ayuntamiento, Cristina Coto, acaba de reclamar al gobierno de PP y Cs que elimine la bandera arcoíris de los bancos de la Plaza de la Escandalera.

La edil de Vox anunció esta mañana que se grupo municipal propondrá "la reposición de los bancos de la Escandalera a su estado natural, el color madera, para que la Plaza sea representativa de la identidad de todos los ovetenses".

Cristina Coto considera que "el mobiliario urbano ha de ser accesible y un derecho de todos y para todos, nunca un elemento para uso ideológico o partidista. Esos son sus fines, mantenerse en el mejor estado para la utilización de todos los ovetenses", añade una nota de prensa del partido ultraconservador.

Coto denunció que tras haber pintado los bancos con los colores de la bandera arcoíris en junio de 2017, con motivo de la celebración del Día del Orgullo Gay, el tripartito mantuvo la decoración, en un "ejemplo de manipulación política que nada tiene que ver con los derechos de los homosexuales, que lo que necesitan es libertad y no lobbies con los que muchos ni se identifican", concluyó Coto.

La petición de Vox, su primera iniciativa como grupo municipal, llega después de que Canteli (PP) insinuara, antes de tomar posesión como Alcalde, que abordaría el cambio de color de los bancos por la presión popular. "Es un clamor", contestó entonces el Alcalde preguntado por los bancos, "Me paran todo el rato para pedírmelo. Algo habrá que hacer. Si no, me echan". Sus declaraciones motivaron, entonces, una concentración en defensa del estado actual de la plaza.

No obstante, hasta ahora ningún miembro del equipo de Gobierno se ha referido a esta polémica. El teniente de Alcalde, Nacho Cuesta (Cs), declaró el viernes que no se había abordado esta cuestión en el seno de la coalición gobernante.