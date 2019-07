Las acusaciones piden la repetición del juicio por el asesinato de Salesas

La Fiscalía y la acusación particular han solicitado la repetición del juicio contra José Luis D.R., que el pasado mes de enero fue absuelto del asesinato de José Manuel Fernández, cuyo cadáver fue hallado en 2017 en el cuarto de basuras del edificio de Salesas de Oviedo, al alegar falta de motivación y contradicciones entre los hechos probados y el veredicto del jurado.

El fiscal Miguel Rodríguez Marcos ha resaltado las contradicciones "insalvables" que ha apreciado en el acta del jurado durante la celebración, este martes, de la vista oral del recurso de apelación contra la sentencia absolutoria que ha tenido lugar, en ausencia del acusado, en la Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de Asturias (TSJA).

La Fiscalía ha pedido la nulidad de actuaciones, con la composición de un nuevo tribunal, al considerar que los miembros del jurado han votado hechos probados que estaban en conexión con otros hechos que han sido declarados como no probados y cuyo razonamiento sería incompatible entre sí.

Además, según la versión fiscal, los nueve miembros del jurado se pronunciaron sobre hechos que ni siquiera debían ser sometidos a debate y deliberación.

El Ministerio Fiscal ha explicado que la sentencia se ha basado en una prueba indiciaria, sin que los miembros del jurado hubieran realizado un "plus de motivación" que se les exigía y que sostiene que no ha existido en este caso.

En la misma línea se ha pronunciado la abogada Patricia Baizán, que ejerce la acusación particular en representación de la familia de la víctima, quien a la falta de motivación y contradicciones "insalvables" entre los hechos probados y el veredicto ha añadido la existencia de errores y la vulneración de derechos.

Sin embargo, el abogado defensor, Luis Tuero, ha pedido que se confirme la sentencia absolutoria y ha afirmado que las pruebas de cargo de las acusaciones no han sido suficientemente persuasivas para el jurado.

La defensa ha negado que existieran contradicciones así como que se exija ese "plus de motivación" al jurado y ha manifestado que no hay duda de que su representado no tuvo relación con el crimen, tras resaltar que aparecieron restos de ADN en el cuarto de basuras de Salesas de una tercera persona que no fueron investigadas.

José Luis D.R. permaneció ingresado en la cárcel de Asturias durante un año y ocho meses acusado del crimen y quedó eximido de toda responsabilidad después de que siete miembros del jurado declararan su no culpabilidad, frente a otros dos que votaron en contra de su absolución.

El acusado, que afrontaba una petición de las acusaciones de 25 años de cárcel, siempre mantuvo que él no había asestado las dos puñaladas que le costó la vida a la víctima, el 27 de junio de 2017, en el inmueble número 8 de la Plaza Primo de Rivera, en el edificio de Salesas.

El jurado había destacado la "incoherencia" de que el acusado pudiera ser el autor del asesinato, ante la evidencia de que no se halló su ADN en la escena del crimen, ni en los vestigios, ni en la única arma blanca que apareció junto al cadáver y que, según los policías que habían declarado en el juicio, no era la que se utilizó en el asesinato.

El jurado descartó igualmente tanto que el acusado tuviera celos de José Manuel Fernández por compartir piso con su exnovia como que la víctima tuviera miedo al acusado, como había declarado una testigo, y constató como acreditado que José Luis D.R. entró esa noche en el edificio, pero cogió el ascensor número 3 cuando el que descendía a la planta donde se hallaba el cuarto de basura era el ascensor número 4.

La vista oral del recurso de apelación contra la sentencia absolutoria ha quedado visto para sentencia en el TSJA.