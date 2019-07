Despedida entre llantos a la joven Nathaly Worman: "Echaremos en falta su alegría"

Un mar de lágrimas rodeado de recuerdos alegres. Así podría definirse el emotivo adiós brindado ayer por amigos y familiares a Nathaly Worman, la joven de 21 años fallecida el sábado después de más de un mes de lucha para intentar recuperarse de las heridas sufridas en un brutal accidente en el enlace del HUCA desde la "Y", el pasado 26 de abril. "Echaremos en falta su alegría", confesaba una amiga rota de dolor a la salida de la ceremonia religiosa a la que también asistió la otra joven herida en el siniestro. Esta última hizo de tripas corazón para atender a este diario y explicar que, desde el siniestro, no ha tenido más noticias del chico que conducía el coche, al que la familia de Worman acusa de abandonarlas malheridas para evitar pasar el control de alcoholemia.

"No he vuelto a hablar con él, pero me consta que lo intentó", explicó la chica de 22 años, con la voz totalmente quebrada en el día del adiós de su amiga del alma. "Nos conocíamos desde muy jóvenes y estudiábamos juntas", relata. La chica, que estuvo una semana ingresada, mantiene nítidamente varios recuerdos de aquella fatídica mañana del 26 de mayo cuando volvían de fiesta desde Gijón. "Yo iba en el asiento delantero, de copiloto, y Nathaly iba detrás", comenta la chica, a la que el varón desenganchó el cinturón de seguridad antes de irse. "Me dijo que iba a buscar ayuda, pero no volvió", puntualiza.

La chica también recuerda cómo su amiga gimió durante unos minutos. Entonces decidió salir por sus propios medios, a pesar de las limitaciones ocasionadas por las heridas, para pedir ayuda. Minutos después tuvo la suerte de que un hombre las auxilió y pudo llamar a los servicios de emergencias. Más tarde se enteraría de que el conductor se fue supuestamente a su casa y acudió un par de horas más tarde, junto a su madre, hasta el hospital.

La superviviente del siniestro explicó el suceso en un clima de total consternación. Pocas de las alrededor de 80 personas congregadas en la capilla del tanatorio El Salvador pudieron aguantar las lágrimas a lo largo de un acto religioso en el que la madre de la fallecida, Blanca Bobadilla, se mostró "totalmente destrozada", a pesar de los intentos de su pareja, Pablo Álvarez, y del padre de la joven, Adolfo Worman, por consolarla.

Junto al féretro, la familia colocó la misma imagen de grandes dimensiones de Nathaly que presidió el día anterior la capilla ardiente. Algunos presentes llegaron incluso a portar en sus manos fotos enmarcadas de momentos vividos con la chica. "Siempre tenía una sonrisa en la boca", indicó una compañera de estudios del colegio Nazaret, que quiso acercarse sola a dar su último adiós a Worman.

En la misma línea se manifestó la acompañante de Nathaly en aquella trágica mañana. "Era divertidísima, siempre estaba de buen humor", contaba con la herida emocional provocada por la muerte de su amiga todavía en carne viva. "Está la pobre muy afectada y necesitará un tiempo para reponerse", explicaba la hermana de la superviviente en el grave accidente de tráfico sucedido en el enlace del HUCA.