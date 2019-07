El Oviedo solo cambiará una capa mínima del drenaje del Tartiere

El Real Oviedo arrancó ayer las obras de mejora del césped del Tartiere. Los trabajos, según explicó ayer el club a través de un mensaje en las redes sociales, afectarán también al sistema de drenaje, aunque muy superficialmente, solo a la última capa que está en contacto con la cubierta, de cinco centímetros.

Las obras iniciadas ayer incluyen, así, el levantamiento de la cubierta vegetal y también la citada capa de drenaje de cinco centímetros. Hasta ahora,, el club había defendido que el problema del césped del Tartiere estaba más en la cubierta y menos en el drenaje. Además, la renovación de todo el sistema de drenaje, y no solo de esos cinco centímetros donde finalmente se actuará, sería una obra muy cara que ni el club ni el Ayuntamiento podrían afrontar.

Las obras, anunciadas el lunes, las llevará a cabo el propio Real Oviedo, a través de su contrata, y este anuncio, agradeciendo al Ayuntamiento el permiso para dar inicio a estos trabajos, estuvo ya en el origen de la polémica. Hay seguidores del club que consideran que trabajos de este tipo no los puede realizar el Oviedo y requieren una liciatación municipal. Preguntado a través de las redes sociales sobre su opinión, el concejal de Somos Oviedo Rubén Rosón, puso en duda ayer la legalidad de las obras y aventuró que si, efectivamente, no se trata de mantenimiento ni mejoras, sino de una intervención más seria, el club no podría hacerse cargo directamente para luego acordar una compensación con el Ayuntamiento. "Por ahora suena raro, aunque de Canteli me conformo con que no vuelva a intentar hacer desaparecer el club", ironizó Rosón en las redes. Preguntado por este periódico, el concejal prefirió guardar silencio a la espera de conocer más detalles de los trabajos, que también incluyen la instalación de un nuevo sistema de riego y la renovación del césped artificial que rodea el terreno de juego.