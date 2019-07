Oviedo renuncia a participar en la Feria de Muestras y se escuda en la falta de tiempo

Oviedo no participará este año en la Feria Internacional de Muestras de Asturias (FIDMA). Después de que el tripartito recuperara la presencia de la ciudad en el stand de la cita de agosto en Gijón, suprimido previamente por Gabino de Lorenzo, ayer, el concejal de Turismo, Alfredo García Quintana, aprovechó su reunión con representantes del sector para "lamentar" la decisión adoptada por el nuevo equipo de gobierno de no participar este año en la Feria.

"Hemos trabajado para intentar asistir, hemos estado en contacto con los organizadores, pero por tiempo es imposible hacer una contratación del modelo de stand que Oviedo se merece y que vaya acorde con nuestra idea de la promoción de nuestros recursos y con nuestro programa". Declaró García Quintana. No obstante, aclaró que el compromiso de la ciudad es el de seguir participando en la Fidma, con lo que Oviedo regresaría a la Feria de Muestras en agosto de 2020.

Aunque García Quintana no fue claro respecto al trabajo que el anterior equipo de gobierno había dejado hecho para participar en la Feria, el grupo Somos replicó por la tarde que había dejado todo el diseño y dirección del proyecto organizado, a falta solo de una firma.

Ana Taboada declaró que tras la decisión de no acudir a la Feria de Muestras el equipo de gobierno da una imagen del Oviedo que quieren. "Los que vendieron modernidad se cierran al mundo", siguió. "No deja de sorprendernos esta vuelta al ostracismo, es un dejavú, que no tiene ningún sentido cuando estaba todo el trabajo hecho. Pedimos que no castiguen a Oviedo y a los ovetenses con ideas sectarias y prejuicios ideológicos. ¿Para que querrán utilizar el dinero presupuestado? Nos gustaría saber cuál es el plan del señor Quintana, si tiene algo que ver con favorecer a la hosterlería amiga". Quintana indicó que el presupuesto ahorrado permitiría estar presentes en los mercados que permitan captar visitantes.