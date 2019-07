La reforma del modelo de chiringuitos de San Mateo, aplazada por falta de consenso

La prometida reforma del modelo de los chiringuitos de San Mateo se queda en nada. Pese a que los dos grupos políticos que gobiernan en coalición en el Ayuntamiento de Oviedo, PP y Ciudadanos, llevaban en sus programa eliminar el sistema tradicional de casetas vinculadas a asociaciones en el que se han basado las fiestas desde hace más tres décadas, la revolución del formato festivo va quedando aparcada. Así se desprendió ayer de la rueda de prensa conjunta que ofrecieron el concejal de Turismo, Alfredo García Quintana; el de Cultura, José Luis Costillas; la de Festejos, Covadonga Díaz; y el presidente de la Junta local de Hostelería, David González Codón. El representante de OTEA insistió en que su sector no quiere que desaparezcan las casetas y los concejales se limitaron a admitir que no hay ningún cambio de modelo encima de la mesa. No por ahora.

Costillas reiteró en público que su partido considera "increíble que haya chiringuitos que estén financiando a partidos políticos", pero no fue más allá. Fuentes próximas al equipo de Gobierno admitieron que la coalición PP-Cs ya da por perdida la batalla para modificar las casetas tradicionales de San Mateo. Al menos para este año. Estas mismas fuentes indican que el plan en la cabeza de los nuevos responsables públicos pasa por poner en marcha un sistema de licitación pública con tiempo suficiente, al menos más de seis meses, por el que cualquier colectivo pueda solicitar su chiringuito y con unos baremos que permita realizar unas concesiones ajustadas a la ley. No es la anunciada caza de brujas del chiringuito "político" pero en la práctica podría suponer su fin. Aunque no para este año.

Los hosteleros también van por un camino similar, aunque poniendo otro tipo de condicionantes a lo que viene siendo la actividad tradicional de los chiringuitos. De un lado, el presidente de Otea, José Luis Álvarez Almeida, matizó que la asociación no defiende que haya casetas que financien actividades de partidos políticos. Pero tampoco, como había reiterado González Codón por la mañana, que haya asociaciones que subcontratan la gestión del chiringuito a determinados particulares o empresarios ajenos al movimiento asociativo.

Lo que Otea pide a las chiringuitos, más allá de que se mantengan en el centro histórico como eje vertebrador del modelo festivo de San Mateo, es que cumplan con la normativa. "Es un poco sorprendente que tengamos que pedir esto", admitió González Codón, "pero lo que reclamamos es que cumplan con las mismas exigencias que tenemos que cumplir los empresarios del sector, en materia fiscal, de seguridad en el trabajo, y con una evolución en el formato".

Junto al modelo de chiringuitos tradicionales, Otea defiende la vigencia y el éxito del sistema de casetas en el Bombé. Para este año, contó González Codón, la propuesta pasa por incrementar las actividades, con programación para toda la familia, acompañando esta oferta gastronómica.

Los concejales de Turismo, Festejos y Cultura no quisieron aclarar hasta qué punto las cuestiones planteadas por Otea se incorporarán al modelo de San Mateo de este año. "Por ahora ha sido una toma de contacto con el sector", arguyó la edil Covadonga Díaz.