El 10 por ciento de la población reclusa acude a programas de Alcohólicos Anónimos

"El 10 por ciento de la población reclusa de la región acude a programas de Alcohólicos Anónimos y un 60 por ciento de las personas que van a talleres de seguridad vial tiene relación con el alcohol". Así lo dijo ayer en el Club Prensa Asturiana de LA NUEVA ESPAÑA María Elvira Gutiérrez Fernández, magistrada del Juzgado único de instituciones penitenciarias del Principado de Asturias, durante la mesa redonda organizada por Alcohólicos Anónimos para analizar sus actividades en Asturias.

"El consumo y abuso del alcohol cada vez está más presente en los delitos; el inicio en la bebida se produce a edades muy tempranas, a veces por debajo de los 12 años", señaló la magistrada. También destacó la estrecha relación del alcoholismo con delitos de violencia de género: "Lo ideal es que la vida en prisión tome como referencia la vida en libertad; si los reclusos no se rehabilitan cuando salen, retoman los mismos". Fernando R., miembro de la comunidad de Alcohólicos Anónimos, realizó la presentación en la que contó cómo el alcohol estuvo presente en su vida desde la juventud, llegando a crearle problemas familiares y laborales. "Cuando entré en contacto con Alcohólicos Anónimos me cambió la perspectiva de todo", aseguró.

Luis Villota, presidente de la junta del servicio general de Alcohólicos Anónimos, destacó los pilares de la organización, que no está adscrita a ninguna ideología ni religión. "En los grupos no hay nada obligatorio; es muy importante el anonimato, y también el deseo de recuperación", señaló. El médico Joaquín Cueto, expresidente de la entidad, recalcó la importancia de la atención primaria para frenar el alcoholismo. "Somos la puerta al sistema sanitario y debemos trabajar codo a codo con Alcohólicos Anónimos. Debemos valorar la motivación del paciente y hacerle reflexionar. No hay pastilla milagrosa para resolver el problema", aseguró. El capitán Pedro Díaz Molina, jefe de la Segunda Compañía de Oviedo, resaltó la labor de prevención que realiza la Guardia Civil y puso de relieve la importancia del ejemplo de los padres. "Queremos hijos perfectos y nosotros no lo somos". También lamentó la aceptación social de la bebida: "Estamos fomentando la borrachera rápida y barata".