Fusiones del pop y DJ para competir con los festivales

Los "More Kicks", en una imagen promocional. LNE

Los locales de la ciudad, aunque aproximándose al cierre de temporada, aún están dispuestos a competir con el Festival de Jazz de Bueño y la programación de Metrópoli en Gijón. Para ello, plantean una propuesta para este fin de semana en la que destacan los conciertos que propone el Gong (Martínez Vigil, 2). Mañana actuarán a partir de las 21.30 horas los gijoneses "Tigre y Diamante", que nos presentarán su nuevo álbum, "Felices los tres", una mezcla de garage, punk y pop indie. A quienes seguirá "El Tobogán de Estepona". Y el sábado será el turno de los "More Kicks". El trío londinense hará una parada en Oviedo tras tocar el jueves en Madrid y ofrecerá un concierto presentando su segundo EP, "I'm on the Brink". Un trabajo de powerpop destinado a sonar alto en locales pequeños. Una fórmula idónea para dar un concierto en un local como el Gong.

Mientras que, en la acera de enfrente, la sala La Salvaje ofrece esta tarde su último "open mic" de la temporada. Evento que, en su horario habitual, dará comienzo a las 20.30 horas. La misma sala despedirá el curso el domingo con el Coro "Sonea" a las 20.00 horas.

La Lata de Zinc (Julián Cañedo, 4) ofrece para este sábado la actuación de Operación Alarde DJ Set, una actuación que dará comienzo a las 13.00 horas. Un proyecto para la hora del vermú para el que el colectivo ha "desempolvado sus vinilos" para ofrecernos "los ritmos más potentes" a base de cumbia, rap, rock y electrónica.

El Clandestino Fine Vinyls and Drinks (Cabo Noval, 8) ofrece un fin de semana completa. Empezando por la actuación que brindará esta noche, a partir de las 21.30 horas, la pareja "hombre-orquesta" de "Ludovico Live!". Mañana será el turno del DJ Near Mint, que a partir de la medianoche ofrecerá tres horas de ritmos que irán desde el rock and roll al fun o al afrobeat. Y ya el sábado, también a partir de la medianoche, será el turno de los dos DJ que conforman Circo del Soul, quienes ofrecerán, como es previsible, unas horas de soul "a todo trapo".