El Pleno aprueba las subidas de sueldo entre críticas de "vuelta al gabinismo"

El Ayuntamiento de Oviedo dio ayer el pistoletazo de salida al nuevo mandato del gobierno en coalición de PP y Cs con el Pleno de organización. Se aprobó la distribución de comisiones con una estructura de once concejales en cada una de ellas, unas asignaciones económicas a los grupos de 35.000 euros fijos y una variable de 8.000 por concejal y un incremento de sueldos que fija en 52.000, 48.000 y 46.000 euros los salarios brutos anuales para los concejales de gobierno, delegados o sin área asignada, respectivamente, con un máximo de 18,5 liberados. El debate de los dineros, como era de esperar, generó reproches a uno y otro lado, críticas por demagogia desde el gobierno a la oposición y denuncias de vuelta al pasado, al "gabinismo", en el sentido inverso.

En su regreso a la oposición, el PSOE estuvo afilado y duro, en especial la concejala Ana Rivas, que afeó a la coalición haber vendido una falsa idea de austeridad: "Su propuesta es de un absoluto descaro, siempre se llena la bolsa en beneficio de los mismos", lamentó en referencia al número de concejales liberados, los sueldos y los sucedido hace cuatro años, cuando en la misma sesión de composición IU se sumó a PP y Cs para aprobar unos salarios que, en esta ocasión, igualaban en 44.000 euros los sueldos de concejales de gobierno y de oposición.

Al otro lado, el PP afeó varias veces al PSOE sus referencias a esa "vuelta al gabinismo". El portavoz, Mario Arias, incidió varias veces en esa idea, cuando les dijo que "ustedes da la sensación de que no viven sin Franco, Gabino o la Guerra de Irak" o cuando les invitó a mirar al futuro como ellos: "Es que ustedes son más del Valle de los Caídos y nosotros más de Silicon Valley", ironizó.

Por el lado de Ciudadanos, el teniente de Alcalde, Nacho Cuesta, trató de afear al PSOE que lo que ahora rechazaba fuera similar a lo que había defendido, sin éxito, hacía cuatro años. Para argumentar la necesidad de establecer distintos salarios en función de distintas responsabilidades, aprovechó la ocasión de recordar al anterior gobierno su condición de investigados por el mercado de Gascona, que les llevará a declarar ante el juez el 14 de Octubre, tal y como adelantó LA NUEVA ESPAÑA hace una semana. "Bien sabe la antigua Junta de gobierno imputada por un delito de prevaricación que las responsabilidades son distintas". Rivas, en su siguiente turno, le replicaría amargamente que la condición de investigados del tripartito se debe a "aprobar algo que ya había aprobado dos veces el anterior gobierno". "Por hacer actividades para Oviedo, que ustedes dicen que no hacíamos, y cuando las hacemos, resulta que las hacemos mal; pero sólo estamos investigados algunos, qué casualidad, es un trato muy parecido", se quejó.

Somos, con Ana Taboada al frente, estuvieron algo distantes, Votaron con el PSOE a favor de una estructura de comisiones de 9 y no de 11, a favor del Gobierno en las asignaciones a los grupos y en contra de todos en los sueldos. Esa fue la única intervención de Taboada, que defendió la limitación salarial del código ético de Podemos, de 2,2 veces el salario mínimo interprofesional. "No queremos dar lecciones, pero subir el salario de los concejales", resumió, "se aleja un 220% de la sociedad". Todavía en otra réplica apuntó que la nueva coalición viene "a acabar con los proyectos sociales" y les echó en cara que quieran acabar con la Jira al Naranco. El Alcalde, Alfredo Canteli, en su única intervención, para cerrar, le replicó que no, que la Jira no la inventaron ellos y que él mismo la había apoyado muchas veces, mezclando en su frase la Jira del Sagrado Corazón, a la que en realidad se refería, con la romería popular rescatada por el tripartito, de la que hablaba Taboada.