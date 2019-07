Beatriz Fernández: "Una sonrisa cuidada es, hoy en día, la mejor carta de presentación"

"Una sonrisa cuidada es la mejor carta de presentación en un mundo que cada vez valora más la imagen". Así lo dijo ayer en el Club Prensa Asturiana de LA NUEVA ESPAÑA la odontóloga Beatriz Fernández Calzón, especialista en estética dental.

El Club de Salud de LA NUEVA ESPAÑA acogió ayer una mesa redonda en la que varios especialistas analizaron la estrecha relación que existe entre la estética dental y la salud bucal. Beatriz Fernández destacó la importancia de mantener una filosofía de trabajo en la que el paciente también se sienta protagonista. "Para tomar una decisión es muy importante conocer la opinión de quien se realiza un tratamiento". La odontóloga no considera adecuado buscar la perfección a costa de cambiar totalmente al paciente: "No todo tiene por qué ser perfecto; cada uno tiene su sonrisa ideal y nuestro reto es saber descubrirla".

La odontóloga Sara García Fernández insistió en la necesidad de cultivar la sonrisa, a través de diferentes tratamientos en los que entran en juego la ortodoncia, el blanqueamiento y los implantes. De las nuevas técnicas de implantología habló José Milla Sitges, odontólogo e implantólogo, especialista en cirugía, que llamó la atención sobre la composición de un implante, sustentando en un cilindro de titanio, que hace las veces de raíz artificial, para el que posteriormente se diseña una corona o una funda.

"Un implante va rodeado de un tejido diferente al de los dientes naturales, por eso es muy importante mantener una higiene muy escrupulosa; la de los implantes debe estar mucho más controlada por el profesional, y el paciente debe estar motivado para cuidar su boca en casa; sin la colaboración del paciente no hay nada que hacer", indicó Milla. La odontóloga Ana Acedo, especialista en ortodoncia, destacó que los dientes tienen memoria y acaban moviéndose. "No está escrito en ningún sitio que las muelas del juicio desplacen a los dientes, pero está claro que no permanecen estáticos a lo largo de vida", explicó. Acedo habló de técnicas como la ortodoncia, con alineadores transparentes de quita y pon, que evitan los efectos incómodos de los clásicos brackets. "El paciente está encantado porque puede quitarse el aparato para comer, y eso es una ventaja", recalcó. "Un tratamiento de ortodoncia dura varios meses porque los dientes tienen que ir sufriendo el proceso de desplazamiento", añadió. Los especialistas dejaron claro que hoy en día cualquier problema dental tiene solución.