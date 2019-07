El Ayuntamiento trabaja ya para que en San Mateo los conciertos no coincidan con partido

Para lograr que los trabajos en el Tartiere no afecten al equipo en la competición, el Oviedo solicitó a la Federación empezar la temporada fuera de casa, una costumbre que se ha repetido entre los clubes con obras en sus estadios en los últimos años. La Federación atendió a la medida pedida por los azules y el estreno liguero será en Coruña. El primer choque en el Tartiere será el fin de semana del 25 de agosto ante el Lugo.

Pero el calendario de Segunda también muestra algunos problemas organizativos que deberá atender el Ayuntamiento. El Oviedo disputa un encuentro en el Tartiere en la quinta jornada, frente al Elche. El choque se juega el fin de semana del 15 de septiembre, en plenas fiestas de San Mateo. La idea del Ayuntamiento es que La Ería acoja algunos de los conciertos más importantes de la fiesta de la ciudad, tal y como adelantó este periódico, así que podrían darse problemas organizativos si coindiden con la hora de algún encuentro. Canteli y Cuesta llaman a las buenas relaciones con la entidad para facilitar las cosas. "Tendremos que cuadrarlo todo. Lo que sí tenemos claro es que el lugar más adecuado para los conciertos es este, La Ería", indicó el Alcalde sobre el césped del Carlos Tartiere. "Lo hablaremos con el Oviedo para que no haya problemas. Hay buenas relaciones y así será más fácil", añadió. Cuesta refrendó las palabras del Alcalde: "Lo veníamos hablando. Hay la posibilidad de modificar horarios en los partidos y no habrá problemas para que no coincidan los encuentros con los conciertos de La Ería".