Julián Clavería ya está en casa

"Fue un pionero, un precursor y un verdadero maestro." Así definió el médico Jaime Álvarez-Buylla al prestigioso cirujano Julián Clavería (1885-1943), cuyo busto volvió ayer al lugar que le corresponde, frente a la Fundación para la Investigación Biosanitaria de Asturias, en los jardines del HUCA. "Yo quisiera que este busto sirviera como una sombra protectora; para que entendamos que la medicina no es solamente tecnología, una profesión de rutina o una técnica aplicada, sino que tiene un componente humanístico impresionante", afirmó Alejandro Braña, presidente del Colegio de Médicos de Asturias.

Antes de disfrutar de esta nueva ubicación, la obra del escultor asturiano Víctor Hevia (1885-1957) estaba situada en los jardines del Hospital General del Cristo, pero con el cierre de la instalación la estatua quedó, como explica Alejandro Braña, "en una situación dejada". Por no decir totalmente abandonada. Un abandono que duró cinco años hasta que la iniciativa del Colegio de Médicos se hizo efectiva.

"Es el genio de los artistas: se tiene o no se tiene. De alguna manera, uno está viendo cómo era: que era una persona tranquila, que era una persona estudiosa", contó Braña alabando el trabajo del artista asturiano. La obra de Víctor Hevia está datada en el año 1944. Sin embargo, no llegó al antiguo hospital asturiano hasta el año 1963. Esta no es la única pieza de este autor que adorna las calles de Oviedo: el monumento a Alfonso II, en la calle del Águila es uno de los muchos ejemplos. Otros monumentos del artista, como uno dedicado a Clara Campoamor en el parque San Francisco, sin embargo, se perdieron en la Guerra Civil.

Julián Clavería fue una de las figuras más relevantes de la medicina española durante la primera mitad del siglo XX. Desde 1915 hasta su fallecimiento, con 58 años, fue el jefe del Servicio de Urología en el Hospital Provincial de Asturias, conviriendose así en el primer urólogo asturiano.

"Desde el punto de vista médico se preocupó por formarse extraordinariamente bien y se formó además en una especialidad quirúrgica, cosa que antes de eso era muy raro. Fue el pionero de la urología en nuestra tierra", cuenta Braña.

Aunque nadie de su familia, se haya dedicado a la medicina, su legado sigue vivo en todos los médicos asturianos. Y su estatua vuelve al sitio que le pertenece: en el Hospital Universitario de Asturias, Julian Clavería está, desde ayer, otra vez en casa.