El lúpulo que creció en Asturias

Ya iba yo bastante caliente con el asunto de los jornales insultantes de los concejales en varios ayuntamientos -el sueldo medio del país multiplicado por tres; menudo rostro-, sobre todo tras saber lo que me había salido a pagar en la liquidación de la renta a pesar de ser pobre, a lo mejor era por eso.

Vaya por delante que me parece fundamental contribuir; algo básico para que el país funcione; en eso estoy seguro de que todos coincidimos. Otro asunto es a qué se destina el dinero. Miré el reloj; iba con tiempo para el tren. En una cafetería de Gil de Jaz pedí una caña. Eché un trago; hay días que vienen torcidos: a aquella cerveza le faltaba lúpulo. "Es que a la gente ya no le gusta la bebida fuerte", dijo la camarera.

Ya sé que ahora se lleva la mantequilla "light", la leche desnatada, la cola cero azúcar, el café descafeinado, y hasta una empresa cárnica en Oviedo está fabricando chorizo bajo en grasas. Viva el refalfiu. Así fue como empezó el derrumbe del Imperio romano. Y ahora la cerveza sin lúpulo? Muy bien.

El Húmulus lúpulus es una trepadora perenne de cuya flor se extrae el lúpulo, el componente comenzado a utilizar por monjes alemanes en la alta edad media, y que da sabor, amargor y aroma a la cerveza, impidiendo por su poder antibiótico que se desarrollen bacterias dañinas. Es una especie dioica -con dos sexos-, que rebrota periódicamente, y que florece a final de verano, momento en que se cosecha. Exige suelo que drene bien y buena luz. Se multiplica por rizomas en primavera, y necesita una estructura potente para trepar si se desea su cultivo industrial.

La hermana provincia de León es la primera productora nacional. El cultivo se centra en la zona del Órbigo, pero hace años la planta llegó a tener mucha importancia en Asturias. Estimula el apetito y la infusión de sus flores tiene efectos sedantes. Y además le da potencia a una buena cerveza. En pocas palabras: un tesoro de planta.

Llegué a la Estación del Norte, andenes FEVE; miré el panel; dos trenes cancelados y uno retrasado, es decir, todo dentro de lo habitual. Al menos el que iba a Infiesto -el que me interesaba-estaba en la vía 1, con salida inmediata. Entré en el vagón.

Era confortable y estaba bien iluminado. Me puse a leer LA NUEVA ESPAÑA. Empezó a pasar el tiempo, pero el convoy no se movía. De pronto entró una chica y comunicó que había una avería y que teníamos que cambiar de tren. Un problema con un bulón, o algo así. Le pregunté en qué vía estaba el alternativo. "Tienen que esperar al siguiente que salga". "Eso no es cambiar de tren", le largué.

Fue entonces cuando me entró un mensaje de mi envidiada colega Adolfina, responsable de jardines en Granada, nada menos, y gran amiga: "Tenemos aquí al Presidente del Gobierno, al Ministro de Fomento, y demás muchachada; están inaugurando el AVE. Ahora ya no hay disculpa para bajar a Graná". Me alegré por ellos; esa ciudad lo merece todo. Pero unos pobres penitentes estábamos tirados -otra vez- en el andén de FEVE, o como diablos se llame ahora.

Buscar soluciones

Pensé en responderle "Dile a esa panda que la vía estrecha que depende de ellos es de Tanganika, y que el problema no es del tren, visto que el tramo asumido por el gobierno vasco va perfectamente, que menos AVES millonarios, bailes de traviesas en el Negrón, carriles nuevos en autopistas y nuestro trenín sin perras para cuatro tuercas. Que se hunde todo, la cerveza sin lúpulo, el jamón serrano bajo en sal y Asturias sin piezas de recambio.

Que se dejen de andar de farra por la guapa ciudad nazarí y se pongan a currar. Y que los asturianos estamos hasta los bulones del Ministerio de Fomento". Pero mi querida Adolfina no tenía culpa ninguna.

Llegué a casa quemado con tanta chapuza y tanta mayonesa sin calorías, justo para cenar. Por lo menos allí aún se estaba a salvo; el último reducto. Vi en la mesa una tortilla rara. Pregunté por qué era blancuzca. "Está hecha solo con claras, que ya las venden sin yemas, es mucho más ligera".