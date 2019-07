El patrocinio municipal devolverá la ciudad a la camiseta del club azul, anuncia Canteli

El acuerdo, anunciado por el Oviedo a comienzos de semana, se resumía básicamente en que el club azul soportaría el coste de las obras del césped del Carlos Tartiere, un enemigo constante desde que en 2001 los azules se mudaran de estadio. Pero había mucho más de fondo. Esa petición del club de asumir las obras buscaba agilizar trabajos que tenían cierta urgencia y suponían el primer paso de un nuevo ciclo en las relaciones entre el Real Oviedo y el Ayuntamiento de la ciudad. Ayer, representantes de las dos instituciones plasmaron ese acuerdo sobre un Tartiere en ruinas, con el césped en proceso de cambio. "Este Ayuntamiento estará siempre pendiente el Real Oviedo", expresó el alcalde, Alfredo Canteli, con montones de arena y camiones en pleno proceso de remodelación de fondo, en lo que sonaba a frase de campaña. El patrocinio en la camiseta y las lámparas de calor para cuidar el césped, anunció, serán los siguientes pasos en común.

Canteli llegó al Tartiere acompañado de Nacho Cuesta, primer teniente de Alcalde, pasadas las 12.30 horas. En el estadio les esperaba la delegación del club, con Manolo Paredes, vicepresidente, a la cabeza. Junto a él, David Alonso Mata, gerente de la entidad y uno de los nexos con el consistorio en las últimas semanas de negociaciones. Esos encuentros sirvieron para fraguar el primer acuerdo, el traspaso de competencias para cambiar el terreno de juego. El Oviedo asume el coste total de las obras, presupuestadas inicialmente en 300.000 euros, como aclararía al final del acto Paredes.

El Alcalde mostró su satisfacción por este primer paso. "Que el Oviedo se encargue de las obras es una demostración de las magníficas relaciones del Ayuntamiento con el club. Es una acción importante y que demuestra que hacemos lo que prometemos. El Oviedo tiene que jugar en un campo digno; quiero ser Alcalde con el Real Oviedo en Primera; ojalá sea esta temporada", proclamó Canteli. Paredes completó la postal de entendimiento refrendando las palabras del Alcalde: "Hay que agradecer al Ayuntamiento su postura con el Oviedo. Esperamos que siga así porque es beneficioso para el Oviedo y para la ciudad".

Las obras han suscitado algunas dudas sobre su forma de ejecución. El mantenimiento del Tartiere es responsabilidad municipal, pero el club ha solicitado encargarse de las obras con una empresa de su confianza con el fin de regatear una burocracia que traería retrasos. El Oviedo pagará cerca de 300.000 euros por los trabajos. Las dos partes no aclaran qué contraprestación habrá a cambio. Una de ellas será el patrocinio de la camiseta azul por parte del Ayuntamiento, como adelantó LA NUEVA ESPAÑA. Canteli confirmó que está en los planes de futuro: "Más adelante habrá patrocinio. Es una pena que la camiseta del Oviedo no luzca el lema 'Oviedo, capital del Principado'. La idea es que se muestre esa frase por un lateral de la camiseta. Uno de los estandartes turísticos de Oviedo es su equipo. Pero no se trata de un patrocinio para pagar las obras del campo. De hecho, hablamos antes del patrocinio que del césped", anunció el Alcalde, que aclaró que la partida asignada en las cuentas municipales a obras en el Tartiere no se verá alterada por la publicidad. Y culminó: "También habrá lámparas de calor para cuidar el césped. Pero todo a su tiempo".

Para Manolo Paredes, los trabajos que se están realizando sobre el terreno de juego eran la prioridad en la lista de preocupaciones carbayonas. "Lo que más urgía en estos momentos era arreglar el problema con el terreno de juego. En invierno se pone impracticable y hemos recibido sanciones de La Liga por su estado. Nuestra prioridad era la de atajar ese problema cuanto antes y con urgencia por las fechas", señaló el vicepresidente del club carbayón.