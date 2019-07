"En la Universidad me enrolé en el coro, y fue lo mejor; allí conocí a mi mujer"

Alfonso Paredes, (Oviedo, 1976), es abogado y escritor, admira a Chesterton y adora vivir en su ciudad natal. Es el mayor de cuatro hermanos, y el único varón.

El único varón de cuatro hermanos. "Chesterton cuenta, en el arranque fabuloso de su Autobiografía, que su habitual 'ciega credulidad' le llevó a estar 'firmemente convencido' del día y lugar de su nacimiento. Yo estoy convencido de que nací el día 27 de abril de 1976, en Oviedo. Fui el primero. Después vinieron mis hermanas Paloma, Alba y Carmen. Mi infancia son ellas y mis padres, veranos felices en El Puntal (Villaviciosa), y horas sin término jugando con los clicks de Playmobil. En la escena también aparecen mi abuela Carmina y mi abuelo Alfonso, que fueron, cada uno con su estilo, dos sabios irrepetibles".

El colegio y las primeras letras. "Estudié en el colegio Los Robles, donde hice amigos para toda la vida y tuve la suerte inmensa de tener maestros y no sólo profesores). Soy de letras, gracias aun profesor de Filosofía muy bueno. Se iba por las ramas con una facilidad pasmosa. Pero hay que ver qué ramas más interesantes: poesía, cine, Historia? También el profesor de Latín y de Literatura me transmitió el entusiasmo por las Humanidades, que desde entonces no me ha abandonado. Así que, de forma natural, en la adolescencia me fui decantando hacia las letras. También me ayudó muchísimo la biblioteca de mi casa y que una escena habitual de la vida familiar fuese ver mi padre leyendo. 'Si tú lees, ellos leen', decía aquel eslogan. Y es verdad. Conmigo funcionó, y creo que funciona con mis hijos. No es difícil comprender por qué Borges imaginó el Paraíso como una biblioteca".

Juventud y primeras canciones. "La buena literatura también es, de alguna manera, musical. Y la música ha estado siempre muy presente en mi vida. Soy guitarrista autodidacta y tengo una voz mala, pero no hay nada que no suplan unos buenos amigos. En los tiempos del colegio, formamos 'Sin rumbo fijo', un grupo popero que hasta en el nombre era adolescente. Ya en la Universidad, me enrolé en el Coro Universitario. Ah, lo del Coro Universitario da para un libro. Fueron años extraordinarios: buena gente, buena música. Además, allí conocí a mi mujer. Por eso siempre he pensado, más en serio que en broma, que el Coro Universitario es lo mejor de la Universidad de Oviedo".

Un abogado vocacional. "Toda vocación tiene su misterio. Además, resulta que lo más importante no se explica con silogismos. Digo esto porque no sé demostrar por qué elegí la profesión de abogado. Creo que fue por simpatía. Mi padre es abogado y, siendo yo pequeño, un día contó que había defendido a un polizón (aquella palabra, "polizón", ya me resultó interesante), y otro día habló de la defensa de un pobre hombre que había robado un pollo. 'Hurto famélico', dijo. Todo aquello empezó a trabajarme por dentro. Luego me di cuenta de que el trabajo del abogado consiste, sobre todo, en escribir y en argumentar, que son dos actividades que me entusiasman. Por otro lado, un día descubrí en casa 'El alma de la toga', obra escrita en 1929 por el abogado Ángel Ossorio. Aquel libro me deslumbró, por la forma y por el fondo. 'Debajo de la toga, el abogado debe llevar coraza'. Sonaba épico. La abogacía se me presentó entonces como lo que es: el noble y áspero oficio de pedir justicia. Y en eso llevo veinte años".

La literatura y la vida, esa misma cosa. "Me interesa mucho, la forma en que se entreveran la vida y la literatura. Es, por ejemplo, el asunto principal que aborda Trapiello en su inmenso 'Salón de pasos perdidos'; y es lo que, modestamente, he tratado de mostrar en "El Sr. Marbury", una novela que he perpetrado a partir de sucesos cotidianos de una vida normal. La literatura va pegada a la vida. Los buenos libros hablan de la mujer y del hombre verdaderos, hechos de carne y hueso, con achaques en el corazón, con un deseo infinito de alegría. Eso es lo que me interesa en la novela y en la poesía. Al final, el trampantojo, el truco meramente literario, no llena al lector. Por eso no son verosímiles los relatos de eso que se llama la 'literatura del puag': narraciones burdas de personajes a la deriva que acaban por diluirse y no interesan".

El Oviedo más auténtico. "Mi rincón favorito de Oviedo es la Plaza de Porlier, confluencia de muchas de las cosas que me gustan. Al fondo está la Catedral. También está el Palacio de Justicia, que no me es ajeno. Está cerca, además, el Colegio de Abogados. La propia plaza tiene su encanto. Las plazas son sitios llenos de vida. Mirando hacia el Campo de San Francisco, está el edificio de la Universidad. Gasté muchas horas en su biblioteca, y en el Paraninfo ensayaba el Coro. Además, en las cadenas que había en la fachada principal se mecía la protagonista de 'Nosotros, los Rivero', novela que no puede ser más ovetense".