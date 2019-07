Denuncian ruidos y tráfico peligroso de los camiones de Cogersa en Buenavista

Vecinos del entorno de Buenavista denuncian las molestias que les genera el servicio de recogida de selectiva de basura de Cogersa en un punto limpio soterrado de la esquina de la calle Guillermo Estrada con Policarpo Herrero. Los afectados se quejan principalmente de los ruidos y las maniobras peligrosas que realizan a diario tres camiones en intervalos horarios que van desde las 5.40 hasta las 11.30 horas. Es decir, que los camiones, de gran tonelaje, acuden por allí hasta tres veces, de madrugada y hasta primera hora de la mañana.

"Da igual que sea festivo, los camiones montan el alboroto y nos despiertan", explica uno de los residentes del entorno, que hasta ha redactado un escrito que serivió de base a una denuncia que los afectados han interpuesto ante Cogersa, el Ayuntamiento y la Policía Local. También estudian la posibilidad de elevar la queja hasta la Dirección General de Tráfico.

Los vecinos reclaman, además, la anulación de ese servicio de recogida selectiva de basura (de cartón, papel, plástico y vidrio) porque, a su juicio, duplica al que ya ofrece el municipio con los cubos en los portales. "En la ciudad existe un servicio de recogida selectiva diaria con una regulación horaria para el depósito de residuos y su recogida. El punto limpio de Guillermo Estada es una duplicación molesta, ruidosa, innecesaria y que representa un grave riesgo para los peatones. Su ubicación y procedimientos de recogida contravienen diferentes normativas en materia de seguridad vial y manejo de cargas suspendidas", afirman los vecinos en su escrito.

Según los denunciantes, los camiones de Cogersa se abren paso hasta el punto subterráneo de basura a través de un paso de peatones "sobre el que a veces también dan marca atrás" y atraviesan la acera. "Durante las maniobras de izado de cargas suspendidas, no se delimita la zona de trabajo, no se impide el tránsito de peatones y no se usan los estabilizadores de los vehículos. Estas maniobras causan ruido continuo, ruido tonal, ruido impulsivo y ruido de baja frecuencia", aclaran.

Algunos residentes documentan las maniobras de los camiones de gran tonelaje haciendo fotografías desde sus ventanas como la que ilustra esta información. Pero no siempre se encuentran con los camiones. Muchas veces se trata de vehículos particulares que estacionan de manera indebida sobre la acera para reciclar papel, plástico o vidrio.

Para el vecindario de Guillermo Estrada y Policarpo Herrero, el punto limpio da la sensación de ser "un punto sucio" en innumerables ocasiones porque algunas personas lo usan para desprenderse de enseres y material diverso que nada tiene que ver con el reciclaje selectivo. "Con frecuencia aparecen depositados residuos fuera de los contenedores porque su tamaño no lo permite o porque los contenedores están llenos. También dejan electrodomésticos, muebles, aparatos eléctricos y hasta líquidos", reza el escrito de la denuncia.

Los vecinos de la zona advierten además que es muy difícil volver a conciliar el sueño cuando se despiertan por las alarmas automáticas de los camiones de Cogersa.

"Cada vez que los vehículos hacen la maniobra se activa un pitido intenso e insoportable que no para hasta que se vuelven a marchar. El resto del tiempo lo pasamos en vela hasta que ya nos suena el despertador. Llega a ser insufrible", relatan los afectados.