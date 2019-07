El teatro se echa a la calle

Del teatro de calle a los malabares, del circo a los títeres, Oviedo acoge en verano hasta diez espectáculos en espacios urbanos dentro de la programación del III Festival de Artes Escénicas. El programa arrancará dentro de dos semanas, con "The Primitives" y concluirá el viernes 9 de agosto con Adrián Conde.

La programación abarca distintas disciplinas, con un enfoque muy orientado al público infantil y familiar, y se reparte, en sus funciones, por todo el municipio y por distintos escenarios, desde las calles del centro a las plazas de los barrios, de Pedro Miñor a Tudela Veguín, de Porlier a Colloto.

La función encargada de abrir el ciclo, "Three of a kind", de "The Primitives", se pudo ver en el festival Fetén. Se trata de un espectáculo de calle en estado puro, que consigue convertir al público en auténtico protagonista con tres hombres de mediana edad vestidos con trajes. El espectáculo es una invitación al humor absurdo, pieza de teatro gestual alegre, emotiva y completamente espontánea que obtuvo el premio al Mejor Espectáculo de Calle TAC de Valladolid.

Después llegará "Sefini", de la compañía "Trapu Zaharra", en Trubia y La Corredoria. Con más de treinta y siete años de trayectoria, el grupo es veterano en los montajes de calle. "Sefini" versa sobre dos veteranos actores de una vieja compañía que se ven obligados a cerrar ante la precariedad de sus contratos. La venta de todo su material servirá de pretexto para repasar entre melancolía y mala leche su trayectoria artística y a la vez presentar una última propuesta para sobrevivir. "El Salchi-auto". Con Ana Serna y Lauren Atanes llegará la danza al programa, con "Ella era yo", espectáculo vinculado al Pacto Social contra la Violencia sobre las Mujeres del Principado de Asturias y seleccionado en la II Convocatoria de residencias artísticas de Laboral 2018.

Jean Philippe Kikolas (Quique Méndez) traerá circo a la Plaza Lago Enol y a Julián Cañedo, discípulo de Leo Bassi, ha recibido múltiples premios por su trabajo como clown. En parecida disciplina, La Mano Jueves ofrecerá la obra "Ricky, el profesor de tenis" en Ciudad Naranco y en la Plaza del Fresno. Este montaje ha recibido, entre otros, el premio especial del público 2012 del Festival Internacional de Circo de Albacete, del Club de Payasos y artistas de circo o el premio del público en el V Certamen Jóvenes Artistas de Calle.

Pablo Picallo Circo insistirá en el género con "Match Point", y "Tanxarina" ofrecerá dos espectáculos de títeres. El primero, "Titiricircus", en Olloniego, el segundo, "Trogloditas", en la plaza Porlier con dos funciones. La compañía se fundó, hace más de tres décadas por exalumnos de Harry Tozer, profesor de construcción y manipulación de marionetas de hilo del Institut del Teatre de Barcelona.

Concluye el ciclo, los días 8 y 9 de agosto, Adrián Conde y su "Piccolo Camerino", mezcla de clown y magia de este artista instalado en Asturias desde hace más de diez años y con recorrido internacional.