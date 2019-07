Alfredo Canteli: "Todas las personas del callejero merecen el lugar que ocupan"

Pocas veces la inauguración de una calle concitó tanto consenso político. A la dedicada a Joaquín Ruiz, líder vecinal de Fitoria, en plenas fiestas de la localidad, no faltaron ayer concejales de ningún signo. De Izquierda Unida a Vox, con actuación de la Real banda de gaitas Ciudad de Oviedo y los bailes de los grupos folclóricos que el propio homenajeado fundó. Para el Alcalde, Alfredo Canteli, era la primera calle a la que ponía nombre, como él mismo destacó en su discurso, y añadió una reflexión sobre el callejero, tan polémico en los últimos tiempos con la aplicación de la Ley de la Memoria Histórica. "No siempre conocemos la historia que hay detrás de cada reconocimiento", leyó Canteli al pie de la casa de Joaquín Ruiz, "pero lo que sí es seguro es que todas las personas que dan nombre a nuestro callejero merecen el lugar que ocupan".

Después de la inauguración, preguntado por este periódico sobre las posibles interpretaciones de su frase a la luz de las causas judiciales en curso sobre los 21 nombres modificados en Oviedo, Canteli negó cualquier vínculo y quiso matizar las palabras del discurso que había leído antes, pidiendo que se introdujera un "casi" en la frase que acababa de pronunciar. El Alcalde tampoco aclaró si ese "casi todas las personas que dan nombre a nuestro callejero merecen el lugar que ocupan", con la nueva redacción, haría alusión a las nuevas denominaciones aprobadas por el tripartito que sustituyen a los nombres franquistas, a aquellos nombres más en disputa como los cuatro que la justicia, de momento, ha mandado restituir (Fernández-Ladreda, General Yagüe, Marcos Peña Royo y Yela Utrilla) o si, más bien, son cuestiones polémicas que la nueva coalición gobernante de PP y Ciudadanos prefiere abordar más tarde.

Defensa de las tradiciones

Lo que sí prometió Canteli en la inauguración de la calle de Joaquín Ruiz fue apoyar las expresiones de la cultura popular. "Hay algo que me une a él", declaró refiriéndose al homenajeado, "la defensa de las tradiciones". Ruiz, efectivamente, no sólo fue un destacado líder vecinal que luchó toda la vida por Fitoria, sino que además fundó los grupos de baile "Fitoria" y "Ventolín". Miembros de las dos formaciones, de hecho, pondrían la guinda ayer al homenaje bailando una "Muñeira de Tormaleo".

Canteli también incidió en la capacidad de Joaquín Ruiz de haber convertido Fitoria en "un lugar de encuentro de los vecinos y de todos los ovetenses" y de su capacidad para lograr el apoyo del Ayuntamiento más allá de los colores políticos.

El homenajeado, visiblemente abrumado y vestido con el traje asturiano de gala, estuvo divertido y agradecido por tanto apoyo y tanta celebración. La calle que lleva desde ayer su nombre pasa por delante de su casa y para lograr hacer hueco a atril, autoridades y público, el acto oficial tuvo que trasladarse al propio portón de entrada de su vivienda. Y el homenajeado también aprovechó para bromear con la circunstancia: "Los que vienen a esta casa salen comidos y bebidos. Ayer tuvimos a 27 personas. Hoy no puedo".

Antes, Joaquín Ruiz celebró con orgullo que le dedicaran una calle de la que no se siente "merecedor", pero que agradeció a los que le "promocionaron". "Esto me lo dan porque soy como soy, y por ellos, que me dejan ser como soy". La frase gustó a Alfredo Canteli, que abundó, a su lado: "eso es importantísimo".

Una de cal y otra de arena, el homenajeado todavía regaló una exigencia y un deseo. Lo primero, advirtió, "la calle ye muy larga, que la limpien un poco", con el compromiso de apoyar también él, en lo que le toque, en los desbroces. Y luego, ya enfocado en sus recomendaciones al nuevo gobierno, Joaquín resumió lo que debe guiar el nuevo mandato con una sencilla máxima: "que no prometan mucho y que hagan algo".

En Alfredo Canteli, no obstante, parece tener confianza y expectativas altas, pues lo "único" que le pidió fue que "cuando salga, deje Oviedo como dejó el Centro Asturiano, con eso estaríamos satisfechos".

Y el colofón, por si a alguien no le gustó el homenaje, fue la aclaración definitiva: "Yo no tengo que ver en esto". Las gaitas, los bailes y el abrazo de su nieto Colás, completaron el acto.