Juan Fueyo: "Hay que ser agresivos y decir: 'A mí me gusta ganar' "

"Cuando éramos pequeños, no jugábamos para perder. Ganar es divertido, y la gente que triunfa en la vida se divierte más que aquélla que no triunfa. Hay que ser agresivos y decir: 'A mí me gusta ganar'". Con esta reflexión comenzó ayer Juan Fueyo, neurólogo del centro oncológico MD Anderson de Houston (Estados Unidos), la presentación de su libro "Te dirán que es imposible", en un acto que presentaron el periodista de LA NUEVA ESPAÑA Pablo Álvarez y la edil de cultura Yolanda Vidal (Cs) en la biblioteca de La Granja, en el Campo San Francisco.

Fueyo sabe bien qué se siente cuando alguien dice "eso es imposible", pero también conoce el sabor del éxito. Cuando se trasladó a Texas para llevar a cabo su labor investigadora en el marco de la oncología, no se imaginaba que en 2003 desarrollaría junto a su mujer, la también médica Candelaria Gómez Manzano, un virus (Delta-24) que evolucionaría hasta convertirse en una fórmula efectiva para frenar los tumores cerebrales. Un hecho que, por aquel entonces, cualquiera podía haber calificado de imposible. Ahora, el científico publica un libro con sus experiencias, donde desvela en 17 capítulos las estrategias para triunfar, tanto en el ámbito profesional como en el personal.

El neurólogo asturiano considera que el buen humor y el esfuerzo son fundamentales en el camino hacía el éxito, y afirma que la felicidad se logra gracias a la voluntad de cada uno y al progreso: "Cuando descubres tu talento, si dedicas energía en esa dirección, progresas con mayor facilidad. Cuando añades habilidades a ese talento, te diferencias más de otras personas, te haces único, y yo creo que eso forma parte del éxito y de ser feliz."

"Te dirán que es imposible" es la segunda publicación de Juan Fueyo, tras su debut como escritor en 2017 con la novela "Exilios y odiseas: La historia secreta de Severo Ochoa".