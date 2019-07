San Antonio, una romería de toda la vida

Tres mujeres vestidas de negro se organizan a la perfección detrás de una mesa repartiendo comida. Pero no es ningún velatorio. Todo lo contrario. No es luto, es la indumentaria de los colaboradores de la Sociedad de Festejos de San Antonio, que ayer entregarían, a lo largo de la tarde, entre 900 y 1.000 bollos preñaos a todos sus socios.

El reparto comenzó a las seis de la tarde al ritmo de la banda de gaitas "Ciudad de Oviedo", después de la inauguración de la calle Joaquín Ruíz Prado, presidente de la Sociedad organizadora de las fiestas de Fitoria.

"Aunque no soy de Fitoria, llevo viniendo toda la vida", contaba Miguel Requejo, miembro de la Sociedad de San Antonio. Su nieto, de solo dos años, también pertenece a la asociación y esperaba en la cola, impaciente, a recibir su bolsa amarilla.

El reparto del bollo no es la única tradición que mantiene viva las fiestas de Fitoria. Todos los años, mientras los bollos se están repartiendo, se realiza una exhibición del arrastre de buey, o por lo menos se intenta. El año pasado, por ejemplo, la lluvia impidió el desarrollo de la actividad. "Había más de 40 litros de agua por metro cuadrado y si sacabamos al buey iba a patinar", explicaba ayer un vecino de Fitoria, donde saben que la climatología nunca ha sido la mejor aliada de sus fiestas. Este año, no obstante, han tenido suerte y no les ha llovido ni un solo día.

Para amenizar la tarde, las gaitas y los tambores acompañaron en un festival folclórico a dos grupos de baile tradicional asturiano: el de Fitoria y el Ventolín, que ya habían hecho una pequeña demostración de sus habilidades durante la inauguración de la calle de Joaquín Ruíz, miembro y presidente de ambos grupos. El punto y final a las fiestas lo pondría un espectáculo de pirotécnia, entre pase y pase de las orquestas "Tekila" y "Costa Norte", encargadas de poner música a la velada.

Las fiestas de Fitoria se realizaron por primera vez en el año 1948. Pretendían recuperar una tradicional romería asturiana, pero también ser un punto de encuentro entre los más jóvenes y los mayores, donde hubiera hueco para todo el mundo. "Desde 1954, que yo empecé a ir, se lleva repartiendo el bollo", explicaba un vecino sobre el terreno. Sin lugar a dudas, Fitoria ha conseguido mantener sus fiestas como cuando empezaron: unas fiestas de toda la vida.