El Ayuntamiento garantiza que habrá festival heavy en La Corredoria

La banda de origen griego "Firewind" o los alemanes "Masterplan", dos pesos pesados dentro de la escena del heavy metal, sonarán en La Corredoria en septiembre junto a una buena representación de bandas asturianas. Ese es el resultado del apretón de manos y acto de conciliación que los organizadores del III Morgana Fest recibieron ayer del Ayuntamiento de Oviedo.

El nuevo equipo de gobierno resolvió ayer las dudas de los promotores del festival heavy de La Corredoria y confirmó que habrá tercera edición del Morgana. El concejal de Participación, Mario Arias, donde inicialmente estaba asignada la partida municipal de apoyo a esta actividad, declaró este "final feliz" demuestra "que no se puede puede prejuzgar a un gobierno" y que el equipo de Alfredo Canteli apuesta por la cultura y por la música. "Para promocionar la música siempre nos van a tener, pero para utilizarlo con fines políticos, no".

Las buenas noticias con la programación del Morgana Fest no lo fueron tanto para el grupo de promotores a los que el anterior concejal de Cultura, Roberto Sánchez Ramos, había encargado que diseñaran un cartel de actuaciones para San Mateo. Ayer se volvieron a reunir con la concejala de Festejos, Covadonga Díaz, y con el titular de Cultura, José Luis Costillas, y les confirmaron que los informes técnicos que habían solicitado concluyen que "no hay ningún tipo de contrato y no les ata nada para mantener esa programación". Covadonga Díaz cuenta, por tanto, con empezar la programación de San Mateo "de cero" aunque, matizó, no descarta contar con algunas de las actuaciones ya preparadas. "Vamos a ver qué salvamos", matizó Díaz, "pero contaremos con todos los promotores y estas semanas estamos escuchándolos a todos antes de tomar decisiones".