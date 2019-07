Un solo turno para salvar dos vidas

José Manuel Martínez es policía local en Oviedo desde hace treinta años y pocas veces se ha tenido que enfrentar a un turno tan ajetreado como el de la noche del pasado lunes. El agente veterano y su compañero Mario Álvarez, que se incorporó al cuerpo el año pasado, comenzaron la jornada evitando que una mujer de 36 años se arrojase al vacío desde el puente que une Villafría con la zona de Fozaneldi; una hora después participaron en el rescate de una conductora de 33 que se precipitó con su vehículo por una ladera a la altura del monumento al Sagrado Corazón, en la cima del monte Naranco. No todos los días se contribuye a salvar dos vidas durante una noche de trabajo. "La verdad es que es una satisfacción muy grande. Así puede irse uno a casa satisfecho", afirma José Manuel Martínez.

El primero de los sucesos tuvo lugar alrededor de las once y media de la noche. Los agentes recibieron el aviso para que se desplazasen hasta el puente porque una mujer quería arrojarse desde el punto elevado sobre el ramal de incorporación de la Ronda Sur a la Autovía de la Plata. "Cuando llegamos había tres chicos de unos veinte años que la estaban sujetando. La verdad es que lo hicieron muy bien hasta que llegamos y después nos dejaron trabajar", explica Mario Álvarez. La mujer es de nacionalidad alemana y en ese momento se encontraba al otro lado de la barandilla, apoyada en un saliente de escasos centímetros y expuesta a una caída de más de veinte metros. "Ella sólo se comunicaba en inglés y tampoco es que dominase mucho el idioma. Lo que hicimos fue intentar tranquilizarla y la agarramos uno por cada brazo. Al principio intentamos que fuese ella misma la que volviese a cruzar la barandilla, pero como vimos que no había manera decidimos tirar de ella y sacarla nosotros mismos a una zona segura", reconstruyó la intervención el joven policía.

Al final, todo quedó en un susto, aunque la actuación de los agentes fue providencial. "No supo explicarnos los motivos que le habían llevado a esa situación ni las razones de su estancia en Oviedo. Parece ser que viene de Canarias, pero sólo chapurreaba algunas cosas en inglés", insiste José Manuel Martínez. Su compañero estaba ayer muy contento. "La Policía está para estas cosas y cumplir con tu deber siempre es una satisfacción", señala.

Pero cuando pensaban que esa había sido la emoción más fuerte de la noche, la pareja recibió otra llamada. Una mujer de 33 años se había precipitado con su coche por una ladera del Naranco. El vehículo accidentado cayó por un desnivel de unos 200 metros y acabó estrellándose frontalmente contra unos árboles. Los testigos aseguran que el coche, un Suzuki Vitara, estuvo un rato parado frente al desnivel y, por causas desconocidas, aceleró hasta despeñarse. Los agentes de la Policía Local llegaron hasta el vehículo y tuvieron que romper el cristal trasero para poder acceder a la conductora herida, ya que todas las puertas tenían el seguro bajado. "Fuimos los primeros en llegar y actuamos. Era una zona de muy difícil acceso, pero hicimos lo posible para tratar de ayudarla", afirma José Manuel Martínez, que tiene los brazos llenos de heridas y arañazos causados por la maleza.

Finalmente, los Bomberos lograron rescatar a la mujer, que fue atendida por los miembros del SAMU en el lugar del accidente y trasladada HUCA en estado inconsciente. No obstante, los dos agentes de la Policía Local volvieron a demostrar que no están sólo para poner multas. "Volveríamos a hacerlo las veces que sea necesario. No hay nada más satisfactorio que salvar vidas", subraya Mario Álvarez.