Éxito total en el primer día de visitas guiadas veraniegas al Bellas Artes

Primera jornada de las visitas guiadas al Museo Bellas Artes y éxito total. La actividad, guiada por la historiadora asturiana Sara Moro y que se celebró ayer en la pinacoteca asturiana, completó su aforo en el estreno, con 25 paticipantes de edades variadas, desde pequeños de seis años hasta mayores que podrían ser abuelos.

"El año pasado había veces que era imposible hacer la visita porque no llegábamos al mínimo; ni cinco personas. Por suerte, no pasaba todos los días", cuenta la ovetense Esther Pérez, que es el tercer verano que acude a la actividad. "Pero este año, no parece igual; no suele empezar con tanta gente", comenta.

El recorrido por la colección permanente del Bellas Artes realizado ayer se repetirá durante los meses de julio y agosto casi diariamente: miércoles, jueves y domingo, a mediodía; y jueves y viernes, a las seis de la tarde. "El programa de verano está más pensado para el turista, de ahí que las visitas sean más generales que las que hacemos durante el curso", explica Sara Moro.