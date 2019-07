Lobato: "El cariño de Bueño es un honor"

Bueño desplegó ayer su particular alfombra roja para presentar el cartel del festival de cine al aire libre, una cita que se repite desde hace ya trece veranos en esta localidad de Ribera de Arriba y que en esta ocasión rinde homenaje a la escena más autóctona. Además de estar dedicado al actor José Antonio Lobato, natural de Soto del Rey, el ciclo que comenzará este sábado incluye un programa cargado de películas y documentales con marcada raíz asturiana. "El cariño de Bueño es un honor. La verdad es que no me lo esperaba y es una gran satisfacción que mis vecinos se hayan acordado de mí para un festival que ya tiene mucho recorrido", afirma José Antonio Lobato, que tiene una amplia trayectoria en el y el teatro.

El pistoletazo de salida del festival tendrá lugar a las siete de la tarde del sábado, con una charla-coloquio en la que intervendrán el propio actor homenajeado, el director mierense Luis Trapiello, Maxi Rodríguez (actor, guionista y escritor), Arantxa Nieto (actriz), Manuel Pizarro (actor) y el alcalde de Ribera de Arriba, el socialista Tomás Fernández. En la mesa redonda también tomará parte Laude Martínez, que este año toma el relevo de su hermano Juan Gona y ha colaborado con los organizadores a la hora de seleccionar las cintas para proyectar. "Lo que buscamos fue organizar algo realmente de casa. Creemos plenamente en el talento de José Antonio Lobato y en el del resto de actores y cineastas asturianos", dijo ayer Martínez durante una presentación en la que también estuvo el alcalde del concejo y el presidente de la Asociación Cultural de Bueño, Belarmino Fernández.

Amplio programa

Después de la charla-coloquio, alrededor de las diez y media de la noche, comenzará el cine con la proyección de la película "Enterrados", un drama del director Luis Trapiello en el que participa José Antonio Lobato, el actor homenajeado este año. El ciclo continuará el viernes día 19 de julio con el documental "Abriendo camino, música desde la periferia urbana", de Javier Pedraces. El viernes siguiente, el día 26 de julio, se proyectarán dos capítulos de la serie "El ministerio del tiempo" en los que aparece José Antonio Lobato. Una semana después, el día 2 de agosto, los asistentes podrán disfrutar con los siguientes cortometrajes: "Tras la central, el fenómeno cultural de la Ribera", de Jaime Santos; "Mamá", dirigido por Marino Franco, y "Vamos a llevarnos bien", de José Luis Velázquez. El ciclo de cine al aire libre de Bueño finalizará el viernes día 9 de agosto cuando está prevista la exhibición en la plaza de la película "El vivo retrato", dirigida en el año 1986 por Mario Menéndez y también protagonizada por José Antonio Lobato.

Todas las películas programadas dentro de la edición de este año se proyectarán a partir de las diez y media de la noche en la plaza del pueblo, aunque el escenario podría variar en caso de lluvia. Si el tiempo no acompaña el festival se trasladará a la casa de la cultura. "Este festival no es sólo para Bueño, es para todo el municipio y para los amantes del cine de toda Asturias", asegura el alcalde.