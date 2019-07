La Florida teme que su Día del Niño se cancele porque no existe licencia municipal

El presidente de la asociación de vecinos de La Florida está que trina. Según asegura Emilio Peña, el colectivo que preside aún no tiene permiso municipal para celebrar su Día del Niño, una cita enfocada al disfrute de los más pequeños del barrio que este año ya se ha pospuesto en dos ocasiones por trabas administrativas. La fiesta está programada para el próximo día 20 de julio, pero Peña no las tiene todas consigo. "En un primer momento íbamos a hacerla en marzo, cuando estaba el tripartito (por IU, Somos y PSOE), pero tuvimos que aplazarla porque fue imposible conseguir el permiso. Después la trasladamos al pasado día 6 de julio y tampoco pudimos lograrlo. A ver qué pasa ahora", señala el representante vecinal.

El escollo que mantiene paralizada la licencia son los hinchables que se van a habilitar para los niños. La asociación de vecinos de La Florida quiere colocarlos en la zona del parque infantil del barrio, cerca del solar en el que irá colocado el futuro instituto. "Nos dicen que los hinchables no se pueden poner en ese sitio, pero no nos explican los motivos por los que no nos dejan. Lo malo es que va pasando el tiempo y que el día se acerca sin que tengamos la seguridad de poder celebrar la fiesta", afirma Emilio Peña.

El presidente de la asociación vecinal exige que el Ayuntamiento ofrezca explicaciones sobre el rechazo de la ubicación elegida por el colectivo y que, en caso de que ésta no sirva, se les ofrezcan otras alternativas. "A otros se les permitió cerrar una calle para colocar una carpa y celebrar una fiesta de dos días de duración", afirma Emilio Peña haciendo alusión a la fiesta de fin de año organizada por la Asociación Vecinal y Cultural San Melchor, que llevan desde hace unos años ocupando la calle Carreño con motivo del evento. "Nosotros no pedimos dinero ni subvenciones de ningún tipo. Se trata de una fiesta que pagamos de nuestros bolsillos y no deberíamos de tener problemas", dice Peña.