Luis Pacho quiere relanzar los distritos "para que no sean solo un buzón de sugerencias"

El nuevo concejal delegado del área de Distritos, Luis Pacho (Ciudadanos), promete relanzar estos órganos de participación ciudadana para evitar "que sigan siendo exclusivamente un buzón de sugerencias" en el que los barrios depositan sus peticiones "sin obtener ninguna respuesta por parte del Ayuntamiento". El edil de la formación naranja, que fue muy crítico con el anterior gobierno municipal por su gestión de los consejos de distrito, asegura que la nueva corporación se ha fijado como objetivo cambiar las cosas. "Nosotros tenemos muy claro cuál es el modelo que queremos para los distritos. Lo primero es que tenemos voluntad política para conseguir que sean una herramienta fundamental para canalizar la participación ciudadana", explica Luis Pacho.

El municipio de Oviedo está dividido actualmente en siete distritos, cinco urbanos y dos rurales. La puesta en marcha de los consejos de distrito fue uno de los primeros pasos importantes del tripartito (IU, PSOE y Somos) en el Consistorio. El reglamento de estos órganos ya estaba prácticamente perfilado con el anterior gobierno, el liderado por el popular Agustín Iglesias Caunedo, pero fue el equipo de Wenceslao López el que logró echarlos a andar para cumplir con lo establecido en la Ley de Grandes Ciudades. No obstante, Oviedo llegó tarde al estreno de un modelo que ya llevaba años funcionando en Gijón y que sigue sin echar a andar. "Los vecinos se han encontrado hasta ahora con un diálogo unilateral. Es decir, había disposición por su parte pero no por la del Ayuntamiento. Al anterior gobierno le interesaba ponerlos en marcha, pero no hizo nada más por esos órganos", dice Pacho.

El concejal de Ciudadanos quiere que los distritos sean "una herramienta dinámica", comenzar a reunirse con las distintas asociaciones "para contar con su apoyo" y hacer de estas entidades "un verdadero instrumento para que los vecinos y las asociaciones tengan más presencia real en la vida municipal. No tengo ninguna duda de que vamos a consensuar con el PP un cambio en el reglamento de participación de los distritos para mejorarlos".

Por otro lado, Luis Pacho, que se presentó como número dos por Ciudadanos, asegura estar contento con la concejalía que se le ha otorgado. "Es una concejalía por la que siempre apostamos, pero también es más que probable que con el tiempo se me den más competencias", dice.