"Quiero conocer al chaval que salvé"

Eloy Huertas llevaba desde niño preparándose para actuar en una situación de emergencia y no falló a la hora de afrontarla. Este joven langreano, que comenzó a entrenar a los once años para conseguir el título de socorrista, fue providencial el pasado miércoles a la hora de salvarle la vida a un adolescente de 14 años que sufrió un desvanecimiento mientras se bañaba en la piscina de La Corredoria, donde Eloy Huertas se estrena este año en un oficio que le viene de vocación. Ayer estaba disfrutando de una jornada de descanso muy merecida, un día de tranquilidad para digerir lo ocurrido el anterior. "La verdad es que es una satisfacción enorme, pero para eso estamos los socorristas. Volvería a hacer lo mismo sin dudarlo", sostiene Huertas quitándole hierro a su hazaña.

El joven aún tiene las imágenes grabadas en su cabeza. Eran las siete menos diez de la tarde de un día soleado y la piscina en la que trabaja estaba hasta la bandera. "En ese momento yo estaba corrigiendo a unos niños que se estaban tirando de cabeza y me avisó un bañista. Cuando me di la vuelta, el chaval estaba boca abajo y no se movía", explica Eloy Huertas. "Le pité dos veces con el silbato porque a veces los niños juegan a ver quien aguanta más sin respirar y pensé que podía ser el caso, pero al ver que no reaccionaba eché a correr y me tiré al agua", añade.

Saltó con todo lo que llevaba encima en ese momento. Por supuesto, tenía la ropa reglamentaria. "Lo primero que hice fue cogerle la cabeza y sacársela del agua. Después lo agarré por las axilas y conseguí llevarlo hasta el bordillo. Cuando ya estaba fuera comprobé que tenía pulso y ya me tranquilicé un poco", mantiene el socorrista. "El chico estaba consciente, me contestó cuando le pregunté su nombre y su edad, pero no decía nada más", asegura. Después avisó a los servicios de emergencia. "En esos casos es lo que hay que hacer. Tumbar al afectado en posición lateral y llamar al 112", que se hace cargo de la situación.

La ambulancia no tardó en llegar. "Vinieron en dos minutos. En ese momento, los dejé trabajar. Abrí las puertas de emergencia para que saliese la gente y para que pudiese entrar la UVI. Sólo me limité a hacer lo que había que hacer", insiste Eloy Huertas, al que su experiencia le sirvió de ayuda. "Soy de La Felguera y desde los once años entreno en el Club de Salvamento y Socorrismo de Gijón, para competir y para poder conseguir un título que siempre quise tener", explica el joven. Eloy Huertas sabe que el adolescente al que ayudó, que fue trasladado al HUCA, no corre peligro, pero espera poder conocerlo. "Quiero conocer al chaval que salvé. Me gustaría ponerme en contacto con él y con su familia", sostiene.