"Al final, la diferencia a la hora de vestirse la marca el complemento"

Dulce Abad Siñeriz, diseñadora de joyas, con un ojo innato para descubrir cosas bellas, habla con entusiasmo de su trabajo y de las mil cosas que hace a lo largo del día. La creatividad es uno de sus rasgos desde que era niña y un buen día decidió aprovecharla y abrir su propio negocio en Oviedo.

Nacida en Ribadeo y criada en Trelles (Coaña). "Nací en Ribadeo pero ya de niña me fui a vivir a Trelles, en Coaña. Allí me crié. Soy del Occidente de Asturias y me siento muy ligada a esa tierra. Estudié allí y fui al Instituto de Navia. Pertenezco a una familia con siete hermanos, así que nunca tuve tiempo para aburrirme."

La llegada a Madrid y el primer trabajo. "Pase varios años en Madrid. Quería estudiar Bellas Artes, aunque lo que de verdad me hubiera gustado era hacer un curso de maquillaje de caracterización. La cuestión es que entonces en España no había nada de eso y era necesario irse a París. Ni me lo planteé y enseguida la idea se quedó en el olvido. Al final opté por un trabajo bastante convencional y empecé en una empresa de seguros donde hacía la típica labor de oficina. Con el paso de los años me fui cansando de la vida de Madrid. Como la empresa tenía delegaciones por España tuve la oportunidad de pedir traslado para Asturias".

El regreso a Asturias. "En 1982 me vine para Asturias quería vivir en un sitio más pequeño y lo conseguí. También me apetecía mucho estar cerca del mar y de la familia. Sobre todo echaba de menos a mis padres. Me destinaron a Gijón. Me volví loca de alegría. La oficina estaba a la altura de la Escalerona. Yo pensaba que más suerte no podía tenerse. Por si fuera poco mi marido, que es madrileño, también se vino, así que tenía la situación ideal. Él estudió periodismo pero nunca lo ejerció, en cambio yo de alguna forma sí. Me comentaron que buscaban gente en un periódico regional y allí me presenté. Recuerdo que empecé a trabajar con otras cinco mujeres en el día de la mujer trabajadora. Primero estuve de teclista y luego pasé al archivo. Fui documentalista durante 18 años. Estaba muy bien. Me gustó mucho ese trabajo y si de algo me arrepiento es de no haber tenido más tiempo para organizar toda aquella gran base de datos. Llegó un momento en el que me apeteció cambiar de aires. Cuando dije que quería irme se quedaron muy sorprendidos. El caso es que negocie bien y me marché".

Actividad en el mundo de la joyería. "Yo soy muy activa y tenía claro que no iba a quedarme quieta. Me apetecía hacer muchas cosas. Unos amigos joyeros me invitaron a ir con ellos a la feria de Madrid y todo aquel mundo me fascinó. De siempre me gustaba mucho las piedras y sus múltiples combinaciones".

La formación en Madrid y Vigo. "Al final terminé haciendo cursos de joyería en Madrid y Vigo. Estudié un poco de gemología. Estaba claro que si quería dedicarme a diseñar joyas debía aprender cosas y formarme. Me compliqué un poco más la vida montando una tienda en Oviedo, la primera. Era más pequeña que la que tengo ahora. Cuando vi este local me fascinó y decidí que quería trasladarme. A la hora de prepararlo he cuidado todos los detalles. Hasta me traje muebles de casa. Me gusta mucho combinar diferentes objetos y eso lo plasmo en mi trabajo".

A la búsqueda de creadores emergentes. "Me encanta buscar cosas especiales. Por eso voy a todas las ferias que puedo y siempre me fijo en todo lo que pueda encajar en mi tienda. Una de mis máximas es que sólo vendo lo que me gusta; no podría trabajar de otro modo. Creo que el público lo aprecia. Tiendas multimarca hay muchas, yo prefiero colaborar con creadores emergentes. Instagram es uno de los cauces que me permite descubrir el trabajo de personas que hacen piezas únicas y auténticas maravillas. Al tener una tienda más grande tuve que combinar las joyas con complementos como bolsos y sombreros e incluso piezas de cerámica muy especiales".

La naturaleza, la mejor fuente de inspiración. "Siempre me gustaron mucho los materiales naturales como las piedras o la madera. De hecho, los utilizo mucho en mis joyas. Hoy en día tienes que sorprender, y también ser fiel a tu estilo. Trato de cuidar todos los detalles al máximo. Por ejemplo, no empaqueto las joyas en cajas convencionales y utilizo las que se emplean para guardar bombones. Al final, la diferencia a la hora de vestirse la marca el complemento. A veces no es necesario gastarse una fortuna, pero sí llevar algo especial que marque la diferencia. La gente que viene de fuera sigue pensando que Oviedo es muy elegante. Nos hace falta revitalizar el comercio. Todo está muy muerto. A la gente le cuesta gastar. La verdad es que nunca pensé que tendría una tienda. Me gusta mucho el trato con el público. Pienso que también tenemos que ser buenos comunicadores y cuidar mucho esa relación con el cliente. Aquí entran muchas personas preguntando muchas cosas muy diversas y yo siempre trato de dar una buena respuesta, es esencial".