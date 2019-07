La hierba de la inmortalidad

No lo sé con exactitud, pero creo recordar que hacia casi dos años que no nos veíamos. Se dice pronto, pero habían pasado tantas cosas que parecía mucho más. Un día, sin pensarlo mucho, pasé el Negrón y allí me presente. Nada mas cruzar el paisaje ya era otro, todo verde, con relieve, y una ligera niebla. Nada que ver con los campos secos que dejaba atrás, llanos hasta donde alcanzaba la vista. Después de dos horas y pico había llegado, y es que mi coche rojo con casi tantos años como yo, se lo toma con calma, y eso que era la ida, cuesta abajo, que la vuelta a León requiere de varias paradas subiendo el Huerna. Durante ese tiempo las cosas habían cambiado un poco, las circunstancias de la vida nos habían llevado por caminos distintos, pero en el fondo seguíamos en la misma onda, buscábamos en las plantas la solución a todos los problemas.

Ya desde lejos lo vi, rodeado de unas inmensas plantas de tomate, cargadas a más no poder, parecía que iban a romperse. De ese invernadero pasamos a otro y así hasta completar el recorrido por todos. Al terminar me enseñó una planta que para mi era completamente desconocida y que él utilizaba mucho por sus múltiples propiedades. Después de pasar toda la mañana y justo cuando nos estábamos despidiendo, me regaló una de aquellas plantas. De esto han pasado muchos años y aun la conservo, y es que a pesar que donde está tiene que soportar largos meses de frío, eso no le supone un problema. Cuando llega el buen tiempo vuelve a brotar y coloniza todo aquel terreno que se encuentra. Puede se cultivarse como una planta rastrera, tapizante o colgante. No es exigente en terreno y si no disponen de él, en una maceta será suficiente. Le gusta el sol, pero también puede estar en semisombra. Esta planta mágica originaria de Asia y mas conocida como ginseng del sur, hierba de la inmortalidad o jiaogulan pertenece a la familia de las Cucurbitaceas, con un nombre científico prácticamente impronunciable, Gynostemma pentaphyllum. Tiene un crecimiento muy rápido, tanto que rápidamente puede llegar a alcanzar hasta los ocho metros, es una trepadora bastante peculiar. Sus hojas formadas por cinco foliolos pueden llegar a recordar a la parra virgen. A la hora de buscar un lugar no hay que tener especial cuidado, crece en cualquier suelo, no importa si es acido, neutro o alcalino, la textura tampoco es muy importante, ahora que si hay que elegir, cuanto menos arcilla mejor, así se evitan los encharcamientos. Se deben de aplicar riegos moderados pero frecuentes, así se mantiene el suelo ligeramente húmedo. A la hora de abonar, el humus va muy bien. Como labores de mantenimiento a parte del abonado esta la poda, que puede realizarse de mantenimiento, eliminando ramas secas, o bien para dar forma.

Es tal su dureza que ningún insecto se atreve con ella, y como enfermedades la más importante, según condiciones ambientales, es el oídio, ese polvillo blanco que aparece en el haz de la hoja, y la podredumbre de la raíz por encharcamiento. Para eliminar el primero les recomiendo una infusión de cola de caballo pulverizada por las hojas; en un momento se habrá eliminado completamente.

Para el segundo caso lo mejor es prevenir, evitando los terrenos que no drenen bien, o facilitando la evacuación de agua en caso de encharcar. Para conseguir esta maravilla, solo es necesario un trocito de planta, los esquejes dan muy buen resultado, les diría que en un sustrato especial, pero sepan que es tan fácil de que enraíce que incluso poniéndolo directamente sobre el terreno, cuando se quiere uno dar cuenta ya esta bien agarrado. Los beneficios son muchos, muchísimos.

Es fabuloso para el buen funcionamiento del corazón, regula los niveles de colesterol, también los de tensión, aumenta las defensas y es rico en antioxidantes, Las hojas hasta pueden comerse en ensalada. Otra gran planta.